Jegyzet a magyar válogatottról.

Ott ültem szépen, csendben a "régi Puskásban" akkor is, mikor összesen négyszázötvenen, vagy hányan voltunk kíváncsiak a magyar válogatottra. Ott ültem az Uruguay elleni telt házas meccsen is a Puskás Arénában, mikor életemben először láttam egyszerre hatvanezer embert. Ez utóbbinál pedig Charlie jól ismert sora jutott eszembe, amit akkor, ott azon az éjszakán daloltunk kicsit pityókásan, mikor alig-alig érdekelt bárkit is, hogy mit játszanak a "fiaiank" - "mert az aki szép, az reggel is szép...". Jól emlékszem, Ákos barátommal rozéfröccsöztünk, a jegyet is nyertük a meccsre, mert venni senki nem akarta. Majd vidéki gyerekekként találtunk Pesten olyan közösségi helyet, ahol reggelig tudtuk feledni bánatunkat. Pedig nyertünk... De az érdektelenség mindent felül írt. De mi kitartottunk, és azt mondtuk, a barát bajban is barát, meg különben is, az aki szép, az reggel is szép.

Majd a tegnapi törökök elleni felkészülési meccsen is ugyanez járt a fejemben. Valljuk be, pocsék volt az első félidő, sőt a második játékrész sem volt az igazi. De lett egy Szoboszlai-gól, sőt Schafer is góllal tért vissza, még ha les is volt. Ugye, ugye? Lehet, hogy reggel nem úgy nézünk ki, mint egy tárgyaláson, egy randin, egy színházban, de valakinek akkor is mi jelentjük a világ közepét. Valakinek akkor is te vagy a legszebb, vagy neked valaki, mert az, aki szép, az reggel is szép. De menjünk tovább, lehetne mondani, hogy minden jó, ha a vége jó és így tovább... Legyőztük a törököket, továbbra sem találunk legyőzőre egy ideje. Ez a játék kevés lesz az Eb-n? Ugyan már, hol van még az! Én, ha fél nyolckor el kell induljak reggel, hétkor ébredek, reggelizek, készülődök, nyolckor pedig már a legnagyobb vezetőkkel beszélgetek öltönyben... Újoncot avattunk, telt ház volt... És az Eb? Fogjuk fel úgy, ez még a reggel, és ahogy a libákat is este számolják, úgy mondjuk azt, ha az Eb-ig hátralevő időt egy napnak tekintjük, hogy az majd este jön. Ahogy nagyapám mondta, addig még ló döglik, hám ürül. És amúgy is, ahogy Charlie-t sem felejtjük el soha, úgy örökbecsű mondatait sem: "mert az, aki szép, az reggel is szép..."