Merre halad az NB III-as Haladás?

A legutóbbi öt tétmeccsen összesen 22 gólt kapott a szombathelyi alakulat.

A felszámolás alatt lévő, egykori nagy múltú csapat, a Szombathelyi Haladás helyett a szintén helybéli csapat, a Haladás VSE kapott indulási jogot a magyar labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjában. A csapat a kezdeti céloknak megfelelően rajtolt a 2024/25-ös szezonban, azonban 11 fordulót követően már a kieső zónában van.

Jancsó András szeptemberben beszélt arról a csakfoci.hu-nak, hogy a fiatalokra épülő és egy-két rutinosabb játékossal kiegészült VSE számára a bennmaradás lesz a legfontosabb a harmadosztályban, de gazdaságilag stabil a klub, van koncepció.

Ennek megfelelően indult a szezon is, ahol hét fordulót követően még a biztos bennmaradást érő 11. helyen állt az alakulat. Viszont lesérült a rutinos Jancsó, amely hatalmas hatást gyakorolt a csapat játékára is. A Haladás elindult a kisebb lejtmenetnek, amely a múlt hétvégi Érd elleni 7-1-es vereséggel csúcsosodott ki. A szombathelyi alakulat már három meccses vereségi szériában van, legutóbbi öt tétmeccsükön pedig összesen (amelyben a Puskás Akadémia elleni MOL Magyar Kupa is benne van) 22 gólt kaptak.

A városban már edzőváltásról pletykálnak, de a csakfoci.hu úgy tudja, egyelőre erről nincs szó, továbbra is Szenczi Imre irányítja a VSE-t. Az Érd elleni hetes után a vezetőedzőből is nagy feszültség jött ki:

"Ez egy óriási csalódás, amit nem is lehet megmagyarázni, ha ennyire vagyunk képesek, akkor az kevés lesz a célok eléréséhez. A mérkőzés előtt az őszi szezon legfontosabb meccsére készültünk. Erre 30 perc alatt kivégeztük magunkat. Még hat mérkőzés, és utána lesz mit összegezni."



A listavezető Bicske elleni találkozót megelőzően az NB III Észak-nyugati csoportjának a 14. helyét foglalja el a Haladás VSE.