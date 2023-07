Mercier és Iyinbor távozott a Fraditól

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Iyinbor Patrick Kecskemétre került.

A 2002-ben Budapesten születő Iyinbor Patrick a Dalnoki Akadémia kötelékében ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival. Ezt követően a Vasas, az UTE és a Testvériség SE színeiben játszott, mielőtt a Ferencvároshoz igazolt volna. A zöld-fehéreknél járta végig az utánpótlás lépcsőfokait, majd a 2020/2021-es szezonban az FTC tartalékcsapatában is jó játékkal mutatkozott be. Kölcsön is vette a Vasas, ahol az utóbbi két szezonban alapember volt, az NB II-ben 30, az NB I-ben 27 bajnokit játszott, a másodosztályban bajnok lett. Iyinbor Patrick a magyar U21-es válogatottnak is alapembere, 11 mérkőzésen 1 gólt szerzett eddig, de már korábban is tagja volt a korosztályos válogatottnak.



Hivatalossá vált az is, hogy 34-szeres magyar bajnok férfi labdarúgócsapat francia középpályása, Xavier Mercier távozik a Ferencvárostól.

A 34 éves irányító 2022 júniusában érkezett a Fradihoz. Ez idő alatt 23 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken egy gólt és öt gólpasszt jegyzett (a Fehérvár FC elleni 4-0-s győzelem alkalmával volt eredményes).