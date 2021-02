Mennyi lehet az Újpest piaci értéke?

Eddig arról lehetett hallani, hogy az Újpest tulajdonosa 10 millió eurót kér a csapat mögött álló sportvállalkozásért, ám a Blikk információja szerint immár megduplázódott a tarifa és 20 milliónál járunk. A lap úgy tudja, hogy volt is egy amerikai-izraeli cégcsoport, amelyik megvette volna a klubot, ám amikor jött egy rivális és kezdődhetett volna a licit, akkor kiszálltak. És az sem segített az üzletnek, amikor megtudták, hogy a Szusza Ferenc Stadion nem lehet az üzlet része, hiszen az nem a klubé, hanem az államé.

De vajon mennyit érhet az Újpest FC-t működtető cég? Milyen vagyona van egyáltalán?

A Transfermarkt szerint a lila-fehéreknek 25 profi szerződéssel rendelkező játékosa van, az oldal szerint a keret összértéke 5,8 millió euró. (Csak érdkességként: a legdrágább játékos Giorgi Beridze, akinek 450 ezer euróra teszik az árát.) A játékosok összértéke tehát messze van a 20 milliótól.

Emellett van maga a brend, amit alaposan megcibált az elmúlt években a belga tulajdonos Roderick Duchatelet, hiszen a címerügy és a csapat gyenge szereplése sem tett jót az Újpest márkanévnek.

Aztán vannak még a központi bevételek, amelyeket a szövetség utal, valamint a támogatói befizetések – vélhetően ezzel sem éri el a csillagászati összeget a kft. értéke. Persze ott az utánpótlás, amely TAO-bevételhez segíti a céget, de ez sem jelent euró milliókat.

Stadion ugye nincs, vagyis lényegében végére is értünk a felsorolásnak.

Persze, ha megpróbálunk üzletemberként gondolkodni, akkor van itt még más is. Nem vehetjük el Roderick Duchatelettől, hogy talicskával vitte be a pénzt a Megyeri útra. Amellett, hogy játékosokat vett és fizetett, a stadionban is finanszírozott több komoly felújítást. Viszont ezeket nem szokás hozzácsapni a számlához, hiszen ez az üzleti kockázat, ráadásul a pálya felújítása azért volt szükséges, mert előírása volt az MLSZ-nek, vagyis ha nem teszi meg, akkor mehetett volna albérletbe.

Mi van abban az esetben, ha Újpest kiesik az NB I-ből? Akkor jön a játékoskeret teljes szétesése, hiszen az NB II-ben nem szerepelhetnek légiósok, márpedig jelenleg 9 magyar állampolgárságú labdarúgója van a csapatnak, ami nem sok. Viszont, ha elmennek a külföldiek, akkor csak 1,9 millió euró a keret értéke, ami lényegében észrevehetetlen.

A fentiekből is látható, hogy ha Roderick Duchatelet valóban ragaszkodik a 20 millió eurós árhoz, akkor azzal csak annyit ér el, hogy napról-napra közelebb viszon az Újpestet az NB II-höz, ami pedig a totális elértéktelenedést jelentheti. Válaszolva a címben feltett kérdésre: az Újpest maximum 10 millió eurót ér, ennél csak kevesebb lehet az ára, ha nem változik valami gyorsan. Mondjuk a tulajdonos személye.