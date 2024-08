Mennyei megyei, Magyar Kupa, vidéki sanzon - élet Borsodban, minden percét élveztük

Ott voltunk a Sárospatak-Monostorpályi meccs minden pillanatánál.

— Nyár van - lezajlott az Európa-bajnokság, az olimpián a foci annyira nem érdekel, ha őszinte akarok lenni, de a magyar foci hiányzik - szóltam feleségemhez

— De hát ott az NB I - mondta.

— Jó, oké, de valami más, tudom már, a megyei labdarúgás.

Nem mertem mondani neki, hogy a Magyar Kupa aktuális fordulója erre épp jó lehet, hisz 1 hónapos a fiúnk. Majd magától megszólalt: "Nem megyünk ki a Sárospatak-Monostorpályi meccsre?

Kaptam az alkalmon, dehogynem! Így lett családi meccsnézés szombat délután.

Feleségem sárospataki, ráadásul az előző szezonban estek ki a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei II-be, de még így is őrülten jó a hangulat ott, én Monostorpályiba sokszor voltam meccsen, kiváló a szurkolótáboruk, főznek, barátok mind együtt, ráadásul évek óta meghatározó szereplői a Hajdú-Bihar vármegyei labdarúgóéletnek. Ez csak jó lehet! Erre most azt mondaná a narrátor: az lett!

Félötös meccskezdés, áthelyezett munkanap, a szurkolók pedig sorra érkeztek.Ráadásul nem is akárhogy, hiszen a Patak Légió és az Ultras Monostor közös vonulást szervezett a sárospataki vártól. Együtt, közösen buzdítva, de ki-ki a sajátjait, jutottak el a stadionig, mely impozáns kilátást nyújt, hiszen egy gyönyörű hegyvonulat megy mögötte. Nem mindennapi látvány.

Aztán elindult a meccs is, szakadó esőben, de ahogy láttam, aligha érdekelt ez bárkit is. A színvonal pedig nem alap megyei volt, attól több, jóval több. Óriási hangulat, helyzet helyzet hátán, szebbnél szebb akciók, majd jött a monostori vezetés már a 10. percben, aztán az első játékrész derekán már kettővel mentek a vendégek. De még vége sem lett a félidőnek, szépített a Sárospatak, a hangulat pedig rögtön a tetőfokára is hágott mindkét tábornál, ahogy jöttek a gólok.

A szünetben jókedvű szurkolók a büfében, az volt az ember érzése, ez valóban a futball ünnepe, ez a Magyar Kupa-nap mind Sárospatakon, mind a monostorpályiak körében.

A második félidő aztán végleg a vendégekről szólt. A Bereczky Bence vezette monostoriak szépen lassa abszolút átvették az irányítást az egyre inkább fáradó sárospatakiaktól és a meccs utolsó harmadában három gólt is szereztek, 5-1-re győztek, s így ők vannak ott a MOL Magyar Kupa következő fordulójában.

A végén a két szurkolótábor lepacsizott, ittak még egyet, a csapatok pedig szinte barátként hagyták el az öltözőket.

Igazi élmény volt ez a nap Sárospatakon, ahol a labdarúgás minden szépsége megjelent.

Kimondható, érdemes ma Magyarországon megyei csapatok összecsapására is menni, sőt…