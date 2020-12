Menekül a Mezőkövesd, bajban a Diósgyőr

Geri Gergely, a DVTK kedden kinevezett vezetőedzője vereséggel mutatkozott be a labdarúgó OTP Bank Ligában, miután a miskolciak a 14. forduló zárómérkőzésén 91. percben kapott góllal 1-0-ra alulmaradtak az vendégeként vasárnap.

A kezdés után nem sokkal máris az MTK irányított, de a fegyelmezett diósgyőri védelemmel szemben csupán egy-két lehetőséget tudott kialakítani, azokat is jobbára szögleteket követően. A DVTK az első félidő elején és hajrájában tudott némi zavart kelteni, attól eltekintve azonban alig vezetett támadást.

A második félidő nagyobb része is meddő hazai mezőnyfölényt hozott, Miovski ziccerét azonban bravúrral hárította Antal. A diósgyőri kapus a 73. percben is főszerephez jutott, amikor Cseke büntetőjét, majd az ismétlésnél Miovski lövését is védte. A DVTK néhány kontrából jelentett némi veszélyt, míg a hajrában a cserejátékos Schön hagyott ki újabb nagy hazai helyzetet, amikor a félpályáról indulva már mindenkit kicselezett, de éles szögből csak az oldalhálót találta el. A találkozó végül a 91. percben, Kata átlövését követően dőlt el.

Több csapat

A sereghajtó a bajnokságban immár egymást követő négy fordulóban nem tudott pontot szerezni, és hatodik idegenbeli fellépésén a hatodik vereségét szenvedte el.



MTK Budapest-Diósgyőri VTK 1-0 (0-0)

Gól: Kata (91.)

MTK: Mijatovic - Ikenne-King, Varju, Ferreira, Herrera - Cseke - Gera (Barna, 93.), Kata, Dimitrov (Schön, 78.), Prosser (Biben, 95.) - Miovski

Diósgyőr: Antal - Sesztakov, Karan, Hegedűs, Memolla - Márkvárt, Max - Hasani (Korbély, 73.), Rui Pedro (Iszlai, 88.), Grozav - Ivanovski

A cikk lejjebb folytatódik

A vasárnapi nap másik mérkőzésén a 4-3-ra győzte le a Paksot, ezzel a tizedikről a nyolcadik helyre léptek előre a hazaiak. A győzelmük a 80. perctől nem forgott veszélyben, a harmadik gólt a hosszabbítás utolsó percében tudták megszerezni a paksiak.

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 4-3 (2-1)

Gól: Karnyicki (20.), Besirovic (39.), Vutov (52.), Pillár (79.), illetve Ádám (37., 57., az elsőt 11-esből), Bognár (93.)

Mezőkövesd: Szappanos - Farkas, Karnyicki, Pillár, Neszterov - Besirovic, Berecz, Cseri (Martic, 65.), Vadnai (Vajda, 89.) - Szerderov (Vutov, 51.), Nagy D. (Jurina, 65.)

: Hegedüs - Szélpál, Böde (Kulcsár, 13.), Gévay (Haraszti, a szünetben) - Osváth (Csősz, 76.), Kulcsár, Balogh (Szakály, a félidőben), Szabó - Bognár, Ádám, Sajbán (Nagy R., 68.)