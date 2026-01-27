Véget érhet Depay számára a brazíliai kaland

Akár még ebben a hónapban elhagyhatja a brazil Corinthianst Memphis Depay. Angol kiadásunk szerint a brazil együttes annak ellenére szerette volna meghosszabbítani a holland támadó júliusban lejáró szerződését, hogy a nyáron kiderült, a klub megközelítőleg 720 ezer euró bónusszal tartozott Depaynak. 2025 szeptemberére ez az összeg már kis híján elérte a másfél millió eurót.

Az incidens után azonban nem meglepő, hogy az egykori Manchester United-játékos új kihívás keres magának - ezt jelen pillanatban Szaúd-Arábiában találhatja meg.

A Shabab Al-Ahli csapata érdekelt lenne a leigazolásában, míg az Al-Wasl állítólag már ajánlatot is tette a brazil klubnak.

Arra kevés esély mutatkozik, hogy a 108-szoros holland válogatott labdarúgó visszatérjen az európai elitfutballba, hiszen komoly kérője csak nyáron akadt a török Besiktas személyében.

Legutóbb az Atletico Madridnál fordult meg Európában, amelyhez a 2022-23-as szezon telén csatlakozott a Barcelonától. A Matracosoktól a 2023-24-es idény végezetével szabadúszóként távozott.