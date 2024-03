Memphis Depay: Az emberek nem ismerik azt a Quincy Promest, akit én

Dani Alvest és Benjamin Mendy-t is a barátjának tartja.

Quincy Promesről kérdezték a válogatottnál készülő Depay-t.

Quincy Promest drogügyletek miatt öt év börtönbüntetésre ítélték az Amszerdami Bíróságon. A holland ennek ellenére kitart barátja mellett, így egy képet is kitett közösségi oldalára, ami nem nyerte el a közvélemény tetszését.

"Mi focisták vagyunk és sok kontentet posztolunk. Legalábbis én. Ez csak egy kép volt egy nyaralásról, szerintem semmi sértő nem volt benne. Megértem, hogy vannak olyanok, akik máshogy néznek erre, ezért vállalom a felelősséget.

Vannak barátaim, akikkel szeretek együtt kajálni vagy menni valahova, de ettől függetlenül nem tudok róluk mindig mindent. Önök nem ismerik a Quomcy Promest, akit én. Én pedig azt nem, akik Önök.

Nem tudom Qunicy mit és miért tett. Nekem is voltak nehéz pillanataim, akik olvasták a könyvem tudják. Van egy testvérem, akit 10 évre csuktak le. Quincy híres, ő nem, ezért sosem kérdeztek róla. Továbbra is a barátom, ahogy Dani Alves és Benjamin Mendy is."