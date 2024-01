Méltatlan: egy raktárban porosodik az újpesti legenda szobra!

Ősszel már az avatóünnepség dátuma is megvolt, ám végül ezt lefújták...

Göröcs János az Újpesti Dózsa aranygenerációjának meghatározó futballistája volt, ötször nyert bajnokságot, kétszer Közép-európai kupát, egyszer ezüstérmet a Vásárvárosok kupájában. Titi, ahogy mindenki becézte, 81 évesen, 2020. február 23-án hunyt el.

Az anyaegyesület, az UTE kitalálta, állít egy mellszobrot Göröcsnek, ami a kerületi önkormányzat segítségével el is készült, tavaly ősszel már az avatóünnepség dátuma is megvolt, ám végül ezt lefújták - számolt be róla a mandiner.hu.

Az emlékművet az UTE Szilágyi-Tábor utcai utánpótlásbázisán helyezték volna el, ám a szurkolók tiltakoztak a terv ellen, ami eredményre vezetett, így egyelőre nem tudni, hol állítják fel Titi bácsi szobrát, ami most egy újpesti raktárban pihen.

A drukkerek szerint ugyanis nem egy szurkolóktól elzárt területen, hanem a Szusza Ferenc Stadionnál lenne a szobor méltó helye, a névadó és Bene Ferenc domborműve mellett.

A lap szerint az önkormányzat fizette a szobor költségét, de érezhették a vezetők is, hogy egy utánpótlásközpont nem méltó Göröcshöz, így lefújták az avatást.

„Göröcs János szobra valóban elkészült már, és az is igaz, lefújtuk az avatást. Ennek részleteibe most nem mennék bele. Csak olyan megoldásban vagyunk partnerek, ami a szurkolóknak, meg amúgy mindenkinek megfelel. A mű most egy újpesti raktárban várja, hogy kiállítsák végre. Azt sajnos egyelőre nem tudom megmondani, hogy erre hol és mikor kerül sor, de mi is azt szeretnénk, ha minél hamarabb kiderülne” – nyilatkozta a Mandinernek Bedő Kata, Újpest alpolgármestere.

Őze István, az UTE klubigazgatója nem akart nyilatkozni a témában.

„Ha rajtunk múlott volna, akkor mi Szusza és Bene domborművét sem egy szurkolóktól elzárt területre helyezzük, nem az öltözők bejáratánál állnának, hanem kint a Megyeri úton, a stadion előtt, hogy érezhessék a drukkerek szeretetét. Fotózkodhassanak, megsimogathassák a legendáinkat, és közöttük lenne a helye Göröcsnek is. A Megyeri úti pályán mi is csak bérlők vagyunk, de ha bármiben segíthetünk, megtesszük” – mondta a Mandinernek Pécsi Márk, az Újpest FC kommunikációs igazgatója.