Megyei bajnokságból a válogatottba hívták a debreceni egyetemistát

A negyedosztályból egészen a válogatottig repülni nem kis meglepetés.

A megye egyben játszó Hamza Khan, aki a DASE csapatát erősíti meghívót kapott a pakisztáni válogatott edzőtáborába.

A Debreceni VSC egyik alacsonyabb szintjén lévő alakulata a DASE a megyei első osztályban képviselteti magát. A főleg Debreceni Egyetem hallgatóiból álló alakulatban futballozik a pakisztáni Hamza Khan, aki meghívót kapott a hazája nemzeti csapatának márciusi edzőtáborába. A Debreceni Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatójának álma vált valóra azzal, hogy magára ölthette a címeres mezt.

"Edzőtáborban lehettem válogatott játékosokkal és rengeteget tanulhattam a társaktól és az edzőtől is. Nagyon hasznos volt az ott eltöltött idő. Mindig csapatjátékosnak tartottam magam, de bekerülni a keretbe és a nemzeti csapat sikeréért dolgozni egészen más, fantasztikus érzés volt"

-mondta el a frissen visszaérkező Khan.

A DASE labdarúgója a megye egyes bajnokság előtt játszott a pakisztáni élvonalban, fiatalabb korában pedig Angliában és Üzbegisztánban nevelkedett, így nem volt meglepő, hogy kiváló teljesítményével most is felhívta Shahzad Anwar szövetségi kapitány figyelmét. Hamza végül nem került be a végső, 23-as keretbe, így is örök élmény volt számára a válogatott összetartás.

Hamza Khan célja, hogy játékával kiérdemelje a válogatott meghívót a következő összetartásra is, hogy bekerüljön a szűkített keretbe. Ami pedig a klubcsapatát illeti, habár nagyon jól érzi magát a DASE-ban, fejlődése érdekében bízik benne, hogy hamarosan szintet lép és bemutatkozhat a DEAC NB III-as együttesében.

Erre pedig jelenlegi edzője Kovács István szavai is rászolgálnak.

"Hamza jó mentalitású, az edzésen és a mérkőzésen mindig a maximumra törekszik. Megtaláltuk a posztját is az utóbbi időben azzal, hogy baloldali belső védőt játszatunk vele, mert jól fejel és a bal lába is kiváló"

-mondta el Kovács.

Forrás: dehir.hu

