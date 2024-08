Megy vagy marad? Ellentétes információk láttak napvilágot a Barcelona középpályásáról

Hansi Flick rövidre zárta a témát.

Futótűzként terjedt a hír az FC Barcelona szezonnyitó mérkőzése előtt, hogy Ilkay Gündogan távozását kérte és még ezen a nyáron eligazolna. Habár Hansi Flick a Valencia elleni mérkőzés utáni sajtótájékoztatón sem mert konkrétakat mondani, szerinte maradni fog a német középpályás.



Nem nevezte a Valencia elleni keretbe Ilkay Gündogant Hasni Flick vezetőedző, amelyre legelsőnek az volt a katalán információk válasza, hogy a játékos kisebb sérüléssel bajlódott a Gamper Kupa óta. Azonban a Sport napilap a mérkőzés előtt közel egy órával robbantotta a hírt, mely szerint a 33 esztendős labdarúgó már jelezte az edzői stábnak, valamint a vezetőségnek, hogy még augusztus 31-ig, tehát az átigazolási időszak végéig szeretné elhagyni a Barcelonát.

A játékos ügynöke egy hónappal ezelőtt még arról beszélt, hogy ügyfele maradni fog a 2024/25-ös szezonban is a katalán fővárosban. Sőt Gündogan jól ismeri jelenlegi edzőjét, Hansi Flicket is, akivel már a német válogatottnál is dolgoztak együtt.

A Valencia elleni találkozót végül 2-1-re megnyerte a Barcelona, Hugo Duro találatára Robert Lewandowski egy duplával válaszolt.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón természetesen Gündogan helyzetéről is kérdezték az újságírók Flicket, akinek a jövője jelenleg nem tisztázott a Barcában. A német elismerte, hogy beszélt a labdarúgóval, és nem csak a rosszullétről, ami miatt kikerült a meccskeretből.

"Mint tudjátok, voltak problémái és szédült. Megegyeztünk, hogy otthon marad, és beszéltem vele, hogy megtudjam, hogyan érzi magát, de amit mondtunk egymásnak, az kettőnk között marad. Az az érzésem, hogy maradni fog" - zárta rövidre a témát a német szakember.

A lefújás után egy rövid bejegyzésben az érintett Gündogan is megszólalt.

"Fontos győzelem a szezonnyitón - szép munka! Hajrá csapat"