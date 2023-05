Megy vagy marad? Ancelotti elárulta jövőjét a történelmi vereség után!

Az idén még a Brazil Szövetség is megkörnyékezte!

Miután 4-0-ra megverte a Manchester City a Real Madridot a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján felmerült a kérdés, hogy a királyiak edzője, Carlo Ancelotti vajon folytatja-e a kispadon.

Az olasz szakembert korábban a Brazil Szövetség is megkereste a 2022-es Világbajnokság után, hogy őt nevezzék ki Tite utódjának. A szövetség nyíltan is elismerte, hogy nagyra tartják Ancelotti munkásságát és szívesen látnák a kispadjukon. Sőt a Real Madrid trénere is megváltoztatta korábbi kijelentését, mely szerint a királyi csapat lehet az utolsó együttese, amelyet irányít.

Azonban Ancelottinak még további egy év van hátra a szerződéséből és az elmúlt hetekben tett kijelentések után már szinte biztosra vehető, hogy a 2023/24-es szezonban is ő lesz a Real Madrid vezetőedzője. Korábban Florentino Pérez, a klub elnöke is azt nyilatkozta, hogy meg van elégedve Ancelotti munkájával. A Manchester City elleni vereség után az olasz is kijelentette maradási szándékát.

„Senki sem kételkedik. Az elnök 15 nappal ezelőtt teljesen egyértelmű volt (nyilvánosan). Senkinek nincsenek kétségei.”- mondta el a 63 éves szakember a jövőjével kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy az elnök privátban mit mondott neki hozzátette: „Amit az elnök négyszemközt mondott, azt nem fogom itt továbbadni.”

A sajtótájékoztatón elismerte, hogy Pep Guardiola együttese idén feléjük kerekedett és nem tudták megvalósítani a tavalyi nagy fordítást.

„Jó szezon volt, remélhetőleg jól is fejezzük be” – mondta Ancelotti. „A Bajnokok Ligája elődöntőjébe jutni siker, csak négyen lehetnek itt. Ez az csapat tavaly az elődöntőben legyőzte a Cityt, idén jobbak voltak nálunk.”

Forrás: The Athletic