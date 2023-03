Megverte Szoboszlaiékat, 3 és fél év után élen a Dortmund!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ahogy arra számítani lehetett, november óta először ott volt a vendég lipcseiek kezdőcsapatbánan Christopher Nkunku, és a jó formában lévő Szoboszlai Dominik és Orbán Willi is. A hazaiak összeállítása viszont nem Kobellel kezdődött, az első számú hálóőr a bemelegítés közben húzódott meg, helyette Alexander Meyer kapott lehetőséget Edin Terzictől.

Úgy tűnt, hogy a vendégek kezdik jobban az összecsapást, Nkunku szépen kerülte meg Emre Cant, majd ziccerben csúnyán mellé lőtt. A Dortmundnak jót tett a figyelmeztető jelzés, Jude Bellingham álompasszal ugratta ki Brandtot, aki a visszafutó Gvardiol lábai között a hálóba is bombázott, kezezés miatt azonban utólag elvette a gólt a VAR. Nem sokáig maradt azonban 0-0 a találkozó, majdnem ugyanilyen szituációban Reust is sikerült kiugratni, aki elhúzta Blaswich mellett a labdát, a kapus azonban elkaszálta őt. A jogosan megítélt büntetőt maga a sértett értékesítette a 21. percben (1-0).

Alighogy vezetést szerzett a BVB, már meg is duplázta az előnyét: egy jobb oldali szabadrúgást röviden fejeltek ki a védők, a kipattanót Emre Can alaposan eltörte, de így is elég volt a lövés ahhoz, hogy Blaswich kapust becsapva a hálóban kössön ki a labda (2-0).

A szépítéshez a legközelebb Szoboszlai révén jártak a vendégek: Meyer elmélázott, és az őt megtámadó magyar játékosba vágta a labdát, a játékszer azonban elkerülte az üres kaput.

A második félidő elején egy másik Lipcse érkezett a pályára: André Silva nagyon szép lövést eresztett meg rögtön a kezdés után, a labda azonban pár centivel elkerülte a hazaiak kapuját. Ezt követően azonban hiába birtokolta többet a labdát a vendég gárda, a hazaiak voltak veszélyesebbek: előbb Bellingham könnyelműsködött el egy helyzetet, negyedóra múlva Blaswich mutatott be földön túli bravúrt Reus lövésénél.

Pár pillanattal későb pedig Meyer kapuja forgott veszélyben, egy hosszú kiadást a kapus épp Szoboszlai elé fejelt, a magyar válogatott középpályás a lövés helyett beadni készült, a labdája azonban elakadt egy védőben.

A 71. percben Szoboszlai már lövésre lendítette a lábát, és csak pár centi választotta el a góltól a 22 éves játékost. A 74. percben aztán bekövetkezett, ami már a levegőben lógott: Raum lőtte el a labdát a kapu előtt, a hosszún érkező Forsberg pedig bevetődve szépíteni tudott (2-1).

A folytatásban jött még az egyenlítésért a Lipcse, a 94. percben Timo Werner lövését azonban Schlotterbeck a gólvonalról kivágta, fél perccel később pedig Forsberg bombájánál védett nagyot Meyer.

Borussia Dortmund – RB Leipzig 2-1 (2-0)

Gólszerző: Reus (21. – tizenegyesből), Can (39.), illetve Forsberg (74.)

