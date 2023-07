Megvannak az időpontok, ekkor kerül pont Szalai ügyének végére

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Már minden hiteles hírforrás biztosra veszi, hogy Szalai Attila a jövő héten a német élvonalban szereplő TSG 1899 Hoffenheimhez igazol.

Korábban egy Szalai nevezetű magyar labdarúgó már szerepelt a Hoffenheimnél, azonban őt Ádámnak hívták. A magyar válogatott egykori csapatkapitánya 2014 és 2019 között erősítette a német alakulatot, így négy év élteltével újabb magyar és egy újabb Szalai mutatkozhat majd be a kékeknél.

Szalai Attila átigazolásának ügyét már mi is többször körbejártuk, azonban a német sajtó és Fabrizio Romano is friss információkkal szolgált a 26 esztendős hátvéd helyzetéről. A Kicker portál értesülései szerint hétfőn a két klub hivatalosan is bejelenti a transzfer létrejöttét, azonban előtte még egy szokásos orvosi vizsgálat is vár a középhátvédre, írta meg Fabrizio Romano.

A korábbi hírekkel ellentétben a Fenerbahce nem tartott ki a 20 millió eurós vételár mellett, Szalai 12 millió euró körüli összegért vált klubot.

A Kicker kiemeli, hogy Szalainak bizonyítania kell, hogy jobban és mindenekelőtt megbízhatóbban tud védekezni, mint elődje, Stanley Nsoki, akinek eladása már a levegőben lógott a Hoffenheim részéről. A rossz formája ellenére a 24 éves francia védő maradni fog, mivel a klub csak veszteséggel tudná eladni és több alternatívát is szeretnének hagyni a védelem bal oldalára.