Megvan Buffon új csapata

Az olasz hálóőr az olasz másodosztályban folytathatja.

Az AS, a Sky és a La Gazzetta dello Sport szerint is megvan Gianluigi Buffon új csapata, a veterán kapus az olasz másodosztalyú Parmában folytathatja. Az olasz kapás már védett a sárga-kékeknél, 1995 és 2001 között 220 meccset játszott az Emíliaiak színeiben mielőtt a Juventushoz igazolt volna. A 176-szoros válogatott játékos a héten utasította vissza a Barcelona ajánlatát, hiszen nem akar ter Stegen mögött második számú kapus lenni, az olasz mindenképp játszani akar. A Parmaban pedig több játéklehetőséget kapna, és a klub fej is ajánlotta neki, hogy a 43 éves játékos náluk fejezze be a pályafutását.

Buffon ügynöke, Silvano Martina beszélt a Parmába igazolásról:

Ez egy lehetőség, amely mindig nyitva áll. Gigit minden lehetőség érdekli, köztük a Parma is.

Javier Ribalta, a Parma sportigazgatója jól ismeri Buffont, hiszen a Juventusban dolgoztak már együtt, ahogyan a Parma edzője sem lenne ismeretlen a hálóőr számára, hiszen Enzo Marescaval 2001 és 2004 között csapattársak voltak a Juventusban. A Parma azt szeretné, hogy a veterán kapus vezetésével azonnal jussanak vissza a Serie A-ba.

