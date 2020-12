Megvan Papu Gomez új klubja?

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, Alejandro Gomez az Atalanta támadója a januári átigazolási szezonbna távozhat, miután megromlott a kapcsolata a csapat vezetőedzőjével, Ganpiero Gasperinivel. Most az olasz sajtó szerint az is eldőlt, hogy melyik klubban folytathatja az argentin.

Az FC Midtjylland elleni a mérkőzés szünetében, Gasperini azt kérte Gomeztől, hogy az árnyékék szerepéből inkább húzodjon ki a jobbszélre, ám az argentin ezt nem akarta, így a vezetőedző lecserélte és a helyére becserélte Ilicicet.

A Papu becenévre hallgató játékos jelenleg külön edz a felnőtt kerettől és a hírek szerint egyetlen komoly kérője van, méghozzá az Internazionale. Antonio Conte szívesen látná csapatában a rutinos futballistát, aki jól ismeri az általa játszatott 3-5-2-s rendszert, hiszen az Atalantában Gasperini is ezt a felállást alkalmazza. A Corrierre dello Sport szerint bár a és a Roma is érdeklődött Gomez iránt, de már csak a milánói kék-feketéknek van reális esélyük szerdőztetni.

