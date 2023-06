Megvan mennyit fog keresni Messi az MLS-ben

A további szponzorációs összegeket pedig még nem is számolták ki.

Fogadj 20-szoros szorzóval a Magyarország–Litvánia Eb-selejtező mérkőzésre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Lionel Messi Inter Miamiba való igazolásának hivatalos része még mindig nem történt meg, de már tudni lehet mekkora összeget fog kapni az argentin az amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS).

Kerkez Milos AZ Alkmaarnál maradása 1.65, a Benficához igazolása 2.10, az AC Milanhoz igazolása 3.50-szeres szorzóval fogadható.(x)

Júniusban jelentette be Lionel Messi, hogy nem Barcelonát és nem is Szaúd-Arábiát választja karrierje következő állomásának, hanem Észak-Amerikába teszi át székhelyét. A David Beckham által birtokolt Inter Miami tökéletes volt az argentin száméra, hiszen Miamiban már nyaralóval is rendelkezik, illetve családja is élvezi az ott töltött időt.

A szaúdi Al-Hilal 500 millió eurót ajánlott a világbajnok támadónak, azonban ezt a szerződsét több szempontra hivatkozva elutasította. Elsődleges szempontja a családi körülmények voltak, így nem a Közel-Keletre szerette volna költöztetni fiait és feleségét. Messi fizetése így sem lesz alacsony az Inter Miaminál, hiszen a Sportico portál szerint 137 millió eurót fog zsebre tenni évente az argentin zseni.

Ehhez az összeghez pedig még nem számolták hozzá, hogy Messi részesedést fog kapni az MLS által támogatott Adidastól, illetve az Apple-től is. Az Inter Miami új játékosa kontraktusban áll az Adidassal, illetve a gyártó szolgáltatja az összes mezt az MLS-ben szereplő csapatoknak. A nagy tech-cég pedig a streaming platformján keresztül közvetíti az amerikai labdarúgó meccseket.

Amellett, hogy mekkora összeg fogja ütni Messi markát, a játékosnak lehetősége lesz saját csapatot vásárolni profi karrierje befejezése után az MLS-ben. Az argentin kontraktusa 2025-ig fog szólni, amelyet közös megegyezéssel további egy évvel meghosszabbíthatnak. Messi július 4-én mutathatják be az amerikai közönségnek is.