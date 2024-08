Megvan Marquinhos új klubja, a Ferencváros megkapta a kért összeget

Dejan Sztankovics a brazil mellett még egy labdarúgót is elvinne régi klubjától.

Végéhez közeledik a Marquinhos-saga, hiszen a Nemzeti Sport információi szerint a Ferencvárosi TC megkapta a brazil vételárának első kifizetését, így útjára engedte a támadót.

A korábbi hírek igaznak bizonyultak, Dejan Sztankovics nagyon ragaszkodott Marquinhos leigazolásához. A szerb vezetőedző klubjának, a Szpartak Moszkvának sikerült is megállapodnia a Ferencvárossal az ötmilliós vételárban, azonban kikötés volt, hogy csak akkor szállhat gépre a brazil, ha kifizetik legalább az első részletet. Ez a mai nap folyamán megtörtént, így akár már a hétvégén bejelenthetik érkezését. Marquinhos már az FTC következő Bajnokok Ligája-selejtezőkörébe sem volt benevezve.

Azonban nem csak 24 esztendős támadó az egyetlen, akire szemet vetett a Szpartak, hiszen Myenty Abenát is szívesen látnák Moszkvában. Orosz, valamint hazai lapértesülések szerint még nem döntött a Szpartak vezetősége, hogy érte is tárgyalóasztalhoz üljenek le az FTC-vel. Azonban itt is árulkodó jel lehet, hogy a 29 éves játékos sem szerepel a BL-selejtezős keretben.