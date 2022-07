Megvan, kivel pótolná távozó védőjét a Manchester City

Fiatal spanyol védő érkezhet a minden bizonnyal távozó Zincsenko helyére.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Bár még hivatalos bejelentés nincs, lényegében csak az orvosi vizsgálaton múlik, hogy Olekszandr Zincsenko az Arsenal játékosa legyen. Az ukrán balhátvéd távozásával a Manchester City új bekk után nézett, és angol sajtóértesülések szerint meg is találták a megfelelő pótlást a posztra: Guardiola csapata már ajánlatott is tett a Brightonban pallérozódó Marc Cucurelláért, azonban az első megkeresést még elutasította a sussexi egyesület, a Brighton ugyanis 50 millió fontot kér a tehetséges bal oldali védőért, a City pedig 30 milliót adott volna.

Cucurella egy évvel ezelőtt a Getafe csapatától érkezett Angliába, akkor 15 millió font volt az ára, azonban első Premier League-szezonjában kitűnően futballozott, csapata 38 mérkőzésén lépett pályára, ez alatt egy gólt és két gólpasszt is jegyzett. Cucurella egyébként több poszton is bevethető, bal oldali középpályásként és középső védőként is megállja a helyét.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Manchester United-Brighton bajnokin a hazaiak győzelme 1.57, a döntetlen 4.05, a vendégsiker 6.00-szoros szorzóval fogadható. (x)