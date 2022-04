Megvan, ki pótolhatja Mbappét Párizsban?

A belga klasszis visszatérése nem úgy alakult a Chelsea-hez, ahogy azt remélni lehetett, Romelu Lukaku minden sorozatot egybe vetve mindösszesen 12 gólt szerzett, a bajnokságban összesen 5-öt. Éppen ezért felröppentek már korábban is pletykák, miszerint távozna Londonból.

A But! francia portál számolt be arról, hogy a csatár ügynökei a Paris Saint-Germain vezetőivel is felvették a kapcsolatot, miután kiderült, hogy Lukaku hiába szeretne visszatérni Milánóba, az Internél azonban nem gondolkodnak az újbóli megszerzésében.

A PSG-nél több játékos is szóba került, mint Kylian Mbappé lehetséges utódja, de egyelőre nincs megállapodás sem Erling Haalandm(Borussia Dortmund), sem Robert Lewandowski (Bayern München), sem pedig Mohammed Szalah (Liverpool) ügyében, így nem zárható ki, hogy Lukaku érkezése.

