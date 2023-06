Megvan ki örökli meg Ronaldo ikonikus mezszámát a Vörös Ördögöknél

A fiatal tehetségre nagy súly hárul.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A modern labdarúgásban nagy jelentőséget tulajdonítanak egy-egy mezszámnak, így a Manchester Unitednél sincs ez másképp. A Vörös Ördögöknél mindig a hetes mez volt amelyet a klub legnagyobb ikonjainak szántak.

Hol folytatja pályafutását Kerkez Milos? Marad az AZ Alkmaarban (1.65), eligazol a Benficába (2.10) vagy az AC Milanban köt ki (3.50)? (x)

George Best, Paul Ince, Eric Cantona, David Beckham és Cristiano Ronaldo csak egyike azoknak a kiemelkedő játékosoknak aki a hetes számú mezben léptek pályára hétről-hétre az Old Trafford gyepén. Viselőjét mindig a klub aktuális legjobbjának tekintik, így nagy felelősség hárul arra, aki a hátán hordozza.

Cristano Ronaldo Edinson Cavanitól vette át a számot, amikor második alkalommal igazolt a Manchester Unitedhez. A portugál klasszis azonban nem második virágkorát élte meg a Vörös Ördögök mezében, habár első évében a szezon legjobbjának is megválasztották. A második idényében már többször is kifejtette, hogy milyen problémákkal küzd a Manchester United, majd a világbajnokság előtt Piers Morgannel készített interjújával "ütötte be az utolsó szeget a koporsójába".

A többszörös aranylabdást a klub menesztette, így hetese nélkül maradt az idény második felében. Azonban nem marad sokáig labdarúgó nélkül, a Manchester Evening News értesülései szerint az argentinok fiatal tehetsége Alejandro Garnacho fogja megörökölni a számot. A támadó nagy rajongója Cristiano Ronaldónak, másfél szezont együtt is töltöttek az Old Traffordon.

Garnacho a 2021/22-es szezonban robbant be, amikor két tétmérkőzésen magára húzhatta a vörös mezt. Eric Ten Hag irányítása alatt már a csapat egyik meghatározó emberének bizonyult, 34 találkozón hat gólig és hat asszisztig jutott. A mindössze 18 éves támadó a nemzeti válogatottban is bemutatkozhatott idén júniusban.

A Manchester United reméli, hogy a hetes mezszámmal nem Alexis Sánchez, Memphis Depay vagy Ángel Di Maria sorsára jut, akik nem a legjobb éveiket élték meg a Vörös Ördögök felszerelésében.

Forrás: 90min