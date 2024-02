Megvan, hol folytatja a Ferencváros korábbi játékosa

A nagy rivális Újpest is csábította őt.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A Nemzeti Sport értesülései szerint a Ferencváros korábbi, ukrán középpályása, a zöld-fehérekkel háromszoros bajnok Ihor Haratin Dunaszerdahelyen, a szlovák élvonalban szereplő DAC-nál folytatja a pályafutását.

A 29 éves, négyszeres ukrán válogatott Ihor Haratin 2019 és 2021 között két és fél évig volt a Ferencváros játékosa, majd a Legia Warszawához szerződött, a Transfermarkt szerint 900 ezer euróért. A lengyel klubnál azonban nem tudott meghatározó játékossá válni.

A lengyel élvonalban 2021 szeptembere óta csak húsz meccsen játszott, a varsóiak első csapatában bajnoki mérkőzésen ebben az idényben már nem is kapott lehetőséget, így várható volt, hogy a télen távozik a Legiától, bár a szerződése csak nyáron járna le, de a klub nem akadályozza a távozását.

A korábbi beszámolók szerint Haratint az Újpest visszahozta volna az NB I-be, azonban a középpályás nem szeretett volna egykori klubja legnagyobb ellenfelénél játszani, így másként döntött a folytatást illetően.

A la úgy tudja, Haratin már meg is érkezett Dunaszerdahelyre és az orvosi vizsgálatok után, kedden már be is jelenthetik a szerződtetését.