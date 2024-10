Megvan, hol épülhet az Újpest új stadionja

Az új stadion mellett egy futsalcsarnok építése is tervben van Újpesten.

Ugyan nem született még végleges döntés, így csak lehetséges helyszínekről beszélhetünk az új stadion kapcsán, ám friss hírek szerint a Tungsram Fóti úti telephelye tűnik a legvalószínűbbnek, amit az ott zajló geodéziai felmérések is alátámasztanak.

A terület mellett szól, hogy egy infrastrukturálisan megfelelő hatalmas területről van szó, ami vasúttal és a 14-es is villamossal is könnyedén megközelíthető, amit Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke kiemelten fontosnak tart. A terület nagysága lehetőséget biztosít egy új futsalcsarnok megépítésére is, ami tovább színesítené a lehetséges sportkomplexum kínálatát. Sajtóhírek szerint az új stadiont a Fehérvár FC tulajdonosához, Garancsi Istvánhoz köthető Market Zrt. építheti majd meg, ami korábban a Puskás Aréna építési jogát is elnyerte. Még számos kérdés van a projekttel kapcsolatban, ám úgy hírlik, már az önkormányzat is tájékoztatást kapott a tervekről.