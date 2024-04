Megvan, hogy hol fogadja a Nyíregyháza Spartacus a Ferencvárost a Magyar Kupában

Kisvárda, Debrecen, Balmazújváros – ezek közül több eshetőség is szóba került.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az NB II-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus FC április 24-én fogadja a Ferencvárost az MK-elődöntőben . Az pedig sokáig bizonytalan volt, hol rendezik meg a találkozót, hétfőre azonban Dankó Gergő, a nyíregyháziak ügyvezetője tiszta vizet öntött a pohárba.

A cikk lejjebb folytatódik



Nyíregyházán új stadion épül, ezért a csapat Balmazújvárosban vívja hazai bajnoki mérkőzéseit. A balmazújvárosi stadionban azonban még nem áll rendelkezésre a VAR-rendszer, ezért sokáig kérdéses volt, hogy a Ferencváros elleni MK-elődöntőt hol rendezik meg.

A lehetőségek között felvetődött Kisvárda is, érdekes módon Debrecen nem, végül azonban minden marad a régiben, s a zöld-fehér együttest is Balmazújvárosban fogadja a Nyíregyháza. Ezt mostanra Dankó Gergő, a Nyíregyháza ügyvezetője is megerősítette.