Megvan Hakimi új csapata

Achraf Hakimi még egy éve sem érkezett meg Olaszországba, máris több topcsapat is szemet vetett rá. A marokkói hátvéd kiváló szezont futott az Interrel, és elvitathatatlan érdemei voltak abban, hogy a kék-feketék 11 év után újra megnyerték a Serie A-t. A szélsőhátvéd 2020 nyarán érkezett a Real Madridtól, az előtte lévő két évet kölcsönben Dortmundban töltötte. Hakimi az idei szezonban szerzett 7 góljával és 10 asszisztjával a PSG és a Chelsea érdeklődését is felkeltette, és úgy néz ki napok kérdése, és a védő hivatalosan is Párizsba költözhet.

Sajtóhírek szerint Hakimi már megegyezett a Paris Saint Germain-el, szerződése 2026-ig fog szólni a franciákkal. A PSG 70 millió eurót sem sajnál a marokkói játékjogáért. Simone Inzaghi a távozó szélsőt volt játékosával, a Lazióban játszó Manuel Lazzarival pótolná, de a Hakimiért kapott összegből több komoly erősítés is szóba jöhet az Internél, többek között Filip Kostic vagy Julian Brandt megszerzése is.

