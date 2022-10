Megvan a megegyezés: Nkunku a Chelsea-ben folytatja!

Előszerződést kötött az RB Leipzig támadója a londoni klubbal.

A fél futballvilág értetlenül állt az előtt, hogy Nkunku úgy vett részt orvosi vizsgálaton a Chelsea-nél, hogy a csapatok nem egyeztek még meg egymással a játékos vételáráról. A The Athletic információja szerint már ez is megtörtént, a londoniak kifizetik a francia támadó 60 millió eurós kivásárlási árát, a 24 éves labdarúgó pedig már előszerződést is kötött új klubjával.

Szoboszlaiék csapattársát már egy ideje Európa egyik legígéretesebb támadójaként tartják számon, az elmúlt szezonban 52 mérkőzésen 35 gólt és 20 gólpasszt jegyzett. Az idei szezont is jól kezdte, 12 fellépésen 8 találatnál tart.

A játékos eladásával mindkét csapat jó üzletet köthet: a Leipzig mindössze 13 millióért szerezte meg 2019-ben a PSG-től Nkunkut, és bár a 8-szoros francia válogatott játékos értékét 80 millióra becsüli a Transfermarkt, így is jelentős haszonnal adnak rajta túl a lipcseiek.

