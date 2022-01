Megvan a Manchester United korábbi játékosának új klubja

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A japán válogatott játékos pályafutásának következő állomása Belgiumban lesz, miután a PAOK elengedte őt. A Manchester United korábbi középpályása, Kagava Sindzsi ingyen csatlakozott a belga bajnokságban jelenleg 13-ik helyen álló a Sint-Truidenhez.

Kagava jövője bizonytalanná vált, miután a PAOK december közepén felbontotta szerződését, pedig mindössze 11 hónappal korábban csatlakozott a görög csapathoz a Real Zaragozától.

A 32 éves játékos korábban a Manchester Unitedben és a Borussia Dortmundban is játszott. Most tehát Belgiumban építheti újra karrierjét, a Sint-Truidenre pedig rá is fér az erősítés.

