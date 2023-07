Megvan a magyar válogatott középpályás kikiáltási ára, két angol klub is érdeklődik

Az angol lap szerint egyértelműen szintet kell lépnie.

Callum Styles könnyen beilleszkedett a magyar válogatottba, nem hiába figyelt fel rá Marco Rossi szövetségi kapitány. Az angol-magyar középpályás szerződése a League One-ban szereplő Barnsley-hez köti, azonban a játékosnak több kérője is van, szemlézte a Football League World cikkét a csakfoci.

Az angol portálon igen részletesen leírják Callum Styles karrierjét. A 23 esztendős labdarúgóért két egyesület is versenyben van, a Millwall és a Watford is szeretné megszerezni Styles játékjogát. A magyar válogatott játékos a tavalyi szezont az előbbi egyesületnél töltötte, összesen 42 Championship meccsen húzta magára a kék szerelést. Teljesítményével tökéletesen meg voltak elégedve, mivel a nagy meccsterhelés mellett is 4-4 góllal és gólpasszal vette ki a részét a hajtós szezonnak.

Styles korábbi edzője, a Barnsley-nél a 2020/21-es idényben tevékenykedő Valérien Ismaël is szemet vetett a középpályásra. Ismaël a másodosztályú Watford csapatának az edzője, amelynek irányítását idén nyáron vette át.

A Football League World megjegyzi, hogy Styles már kinőtte a harmadosztályt, ezért fontos lenne számára, hogy továbbra is minimum a Championshipben pallérozódjon. A Barnsley viszont nem adja könnyen a magyar játékost: két millió eurót két játékjogáért. Az említett két együttes jelenleg nem akar kifizetni ekkora összeget, de folyamatosan monitorozzák a lehetőségét, hogy miként csábíthatnák el Stylest. A Watford már megtette az első ajánlatát, de egyértelműen a kikiáltási ár alatt maradtak, így a Barnsley elutasította őket.

A magyar válogatott középpályás tavaly nyáron írt alá új kontraktust jelenlegi együttesével és még két év van hátra a szerződéséből, így ha nem kap megfelelő ajánlatot a Barnsley, Styles maradni fog.