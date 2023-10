Megvan a hivatalos ítélet: vége a szezonjának és lemarad az Eb-ről Tonali

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros góljára a Genk elleni Konferencia-liga mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A korábbi hírek beigazolódtak, Sandro Tonalit tíz hónapra eltiltják a labdarúgástól és minden ehhez kapcsolódó tevékenységtől, illetve nyolc hónapnyi terápiára kötelezik, számolt be az olasz Corriere dello Sport és a La Gazzetta dello Sport.

Tonali játékjogát a nyáron vette meg a Milantól 70 millió euróért a Newcastle – ezzel ő lett minden idők legdrágább olasz játékosa. Ekkor még nem tudhatták a Szarkák, hogy milyen függőségben szenved az olasz labdarúgó, ezért mertek kiadni ekkora összeget az olasz középpályásért.

A szintén fogadási botrányba keveredett olasz Nicoló Fagiolit mindössze hét hónapra tiltották el a sportágtól, miután ő bizonyítani tudta, hogy saját klubcsapatának meccseire nem fogadott. Ellentétben Tonalival, aki amikor még az AC Milan és a Brescia alkalmazásában állt az aktuális csapataira is szívesen rakott tétet. Enyhítő körülmény volt, hogy mindenben segédkezett az ügyészségnek és a kiszabott terápiát is elfogadta.

Azonban így sem lesz könnyű éve a 23 esztendős középpályásnak, hiszen a tíz hónapos eltiltás azt jelenti, hogy leghamarabb csak 2024. augusztus 24-én térhet vissza a csapat hivatalos edzésire, sőt az olasz válogatott Európa -bajnoki szereplését is ki kell hagynia. Tonali az október 25-i Dortmund elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen még 25 percre beállhatott, azonban egy ideig ez volt az utolsó hivatalos mérkőzése.

A Newcastle United a büntetés hosszára tekintettel már biztosan elesik egyik legfontosabb játékosától az egész szezonra. Ennek fényében felmerült, hogy télen kölcsönben vagy átigazolással hoznának átmeneti megoldást a középpálya bővítésére. The Athletic cikke szerint a Manchester City-től elvágyódó Kalvin Phillips vagy a Manchester Unitednél újra kivirágzó Scott McTominay is megoldás lehet. Amennyiben pénzügyi szabályoknak megfelelnek a Real Madrid esztendős középpályását, Dani Ceballost is szívesen leigazolnák.