Megvan a Ferencváros ellenfele a Bajnokok Ligájának selejtezőjében

Walesi vagy montenegrói csapat vár a zöld-fehérekre.

A Ferencváros kiemelt csapatként várta a Bajnokok Ligája selejtezőkörének szerdai sorsolását. Azt tudni lehetett már, hogy a zöld-fehérek a második körben kezdenek.

Most pedig arra is fény derült, hogy a New Saints (walesi)–FK Decsics (montenegrói) párharc győztesét kapták ellenfelüknek a ferencvárosiak. Az első mérkőzésre Budapesten kerül majd sor.

A párharc oda-visszavágós rendszerben zajlik majd.

A kvalifikáció második körének hivatalos játéknapja július 23-24. és július 30-31., a pontos kezdési időpontról viszont csak később születik döntés.







