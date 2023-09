Megvan a diagnózis, ennyit hagy ki a magyar válogatott játékosa

Nem lehet ott a szerbek elleni csoportrangadón.

Az MLS-ben szereplő Philadelphia Union kiválósága, Gazdag Dániel sérülés miatt nem csatlakozhatott a magyar válogatott keretéhez a szeptemberi mérkőzésekre.

A Philadelphia Union azóta megerősítette, hogy Gazdag ábában csontödéma alakult ki, a diagnózis szerint nyolc-tizenkét nap alatt rendbe jön, a sérülése tehát nem súlyos, de ahhoz pont elég volt, hogy a mostani válogatott-meccsekről lemaradjon.

"Nem is a legutóbbi, New York elleni mérkőzésen történt meg először a baj, hanem a múlt heti, Toronto elleni, három egyre elveszített bajnokin. Az ellenfél és én egyszerre értünk oda a labdáért, összerúgtunk, s beleszúrt a fájdalom a térdembe, le is kellett cserélni. Nem edzettem csütörtökön és pénteken, szombaton kocogtam, ezután pedig pályára léptem, mert mindenképpen játszani akartam, hiszen ha sérülés miatt nem lehet rám számítani, akkor a klub biztosan nem enged el a válogatotthoz" - árulta el Gazdag a Nemzeti Sportnak.

"Persze ha kockázatos lett volna, nem vállalom a játékot, úgy éreztem, segíthetek. Így is történt, a hetvenhatodik percben gólt szereztem, de a lövés után kicsit megcsúsztam, túlhajlott a jobb lábam, s újra beleszúrt a fájdalom. Ma is vállalnám a játékot, mindenki futballozni akar, én is. Persze szenvedni kellett kicsit, de ilyen a labdarúgás. A lényeg, hogy nincs nagy baj, a szalagok és a porc nem sérült, a vizsgálatok után kiderült, csontödéma alakult ki. Igazából ez azt jelenti, hogy be van gyulladva a térdem, a duzzanatot kell levinni. Gyógyszeres kezelést kapok, különböző gépekkel próbálják rendbe hozni a lábam. Ez öt-hat napig tart, majd jöhet a mozgás, a fizioterapeutánk azt mondta, ha minden jól megy, nyolc-tizenkét nap alatt rendbe jön a lábam."

A szeptemberi válogatott mérkőzésekről, a csütörtöki, Szerbia elleni Európa-bajnoki selejtezőről, valamint a vasárnapi, Csehország elleni felkészülési összecsapásról lemarad a támadó középpályás.