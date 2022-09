Megvan a Barcelona mesterterve Messi visszaszerzésére

A katalán csapat további 150 millióval csökkentené fizetési keretét.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Visszatérhet a Barcelonához Lionel Messi. Erről a klub gazdasági alelnöke, Eduard Romeu beszélt a katalán Sportnak. A nagy átigazoláshoz azonban két feltétel teljesülése szükséges: az egyik, hogy Messi ne hosszabbítsa meg a 2023 júniusában lejáró szerződését a párizsiakkal, a másik, hogy további 150 millió fonttal csökkenjen a Barcelona bérkiadása évente.

Ez utóbbira már meg is van a megoldás: egybehangzó spanyol hírek szerint a nyáron távozni fog három legendás játékos: Sergio Busquets, Gerard Piqué és Jordi Alba is, így elérhető, hogy a jelenleg 546 millió fontot kitevő bérkiadásokat 376-402 millió font közé szorítsák.

„Gazdaságilag lehetséges visszahozni Messit, ha szabadon igazolható lesz. Ez ugyanakkor az edzői kar és a játékos döntése lesz. Ő egy ikon itt. Barcelona mindig is az otthona lesz” – fejtette ki Bartomeu.

Ugyanakkor Messin is sok minden múlik még. A napokban úgy nyilatkozott, hogy tavaly nem találta a helyét a PSG-nél, most viszont újra jól érzi magát, és sokkal inkább magáénak tartja a klubot és az öltözőt is, mint egy évvel ezelőtt.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Mallorca-Barcelona bajnokin a hazaiak győzelme 8.50, a döntetlen 5.30, a vendégsiker 1.38-szoros szorzóval fogadható. (x)