Megválhat Kantétól a Chelsea

A Chelsea a nyáron kész eladni N’Golo Kantét, hogy fedezni tudja tervezett átigazolásaihoz köthető kiadásait.

A világbajnok francia védekező középpályás ahogy korábbi Premier League-csapatában, a Leicestre Cityben, úgy érkezése óta a londoniaknál is kulcsszerepet játszott, ám most kérdésessé vált a jövője a klubnál – írja a The Times.



Hallani lehet, hogy a 29 éves futballista – aki már két szezon óta poszton kívül kényszerül játszani – nem feltétlen szerepel a vezetőedző, Frank Lampard elképzeléseiben, aki a 4-3-3-as szisztémához keres játékosokat.



Ezért is akadt meg a szeme a Leverkusen támadásokban sokkal inkább használható középpályásán, Kai Havertzen.



Mivel azonban a már megvette az Ajaxtól Hakim Ziyechet és a Leipzigtől Timo Wernert, így a klub tájékoztatása szerint a tréner csak akkor gondolkodhat új játékosokban, ha a meglévők közül megválik valakitől.



Kvalitásait tekintve furcsa lenne, ha ez éppen Kanté lenne, de a cél szentesíti az eszközt.



A francia szűrő mindenesetre biztosan nem maradna klub nélkül, lévén a érdeklődéséről már lehetett hallani.



Ami viszont a Chelsea Havertz-álmait illeti, csipkednie kell magát a londoniaknak, mert a német tehetséget a , a és a két manchesteri klub is szívesen látná soraiban, na meg az a Real Madrid, amelyhez a jelentések szerint a legszívesebben igazolna a húszéves középpályás.

Forrás: m4sport.hu