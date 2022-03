Megválasztották a DVSC történetének legjobb edzőjét

A hajdúsági egyesület honlapjának csütörtöki beszámolója szerint a 65 esztendős szakember a szavazatok 57 százalékát begyűjtve végzett az élen.

Herczeg András játékosként 1974 és 1979 között szerepelt a DVSC-ben, majd utánpótlásedzőként, később pedig pályaedzőként, valamint klubmenedzserként is dolgozott az egyesületnél. Legnagyobb sikereit 2007 és 2010 között érte el vezetőedzőként - hivatalosan klubmenedzserként - a Debrecennel: kétszer bajnokságot (2009, 2010), kétszer Magyar Kupát (2008, 2010), kétszer Szuperkupát (2009, 2010), egyszer pedig Ligakupát (2010) nyert a csapattal, melyet a Bajnokok Ligájában, valamint az Európa-ligában is főtáblára juttatott. Herczeg 2013-ben Zilahi-díjat kapott, 2019-ben pedig az Év edzőjének választották. Magyar Arany Érdemkereszttel és Mesteredzői díjjal is rendelkezik, jelenleg pedig a DVSC Labdarúgó Akadémia elnöke.

A DVSC szerdán közölte, hogy a szurkolók szavazatai alapján a klub történetének legjobb játékosa a 11-szeres válogatott, négyszeres magyar bajnok Sándor Tamás lett.

A klub legendáit a szombaton 14.30-kor kezdődő DVSC-Újpest mérkőzés kezdőrúgásánál is köszönthetik a drukkerek.