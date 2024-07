Megtartották Telkiben a játékvezetők edzőtáborát

A súlyos hibák száma közel 80 százalékkal csökkent az OTP Bank Ligában.

A férfi és a női élvonalban, valamint a férfi másod- és harmadosztályban működő játékvezetők Telkiben vettek részt a szokásos idény előtti edzőtáborozásukon – közölte hivatalos honlapján a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).

Az Európa-bajnokság miatt idén három lépcsőben zajlik a játékvezetők felkészítése az új szezonra. Az első lépcsőben gyakorlati játékvezetői és VAR-feladatok voltak a fókuszban, két napon át a tavalyi bajnokság hibáinak kiküszöbölése érdekében, szimulált helyzetekkel készültek a játékvezetők.

Július 14-17. között a nemzetközi kerettagok, a férfi és női élvonal, valamint a Merkantil Bank Liga játékvezetői edzőtáboroztak az MLSZ edzőközpontjában. A program a szokások szerint a keretek értékelésével kezdődött, majd fizikai (rövid távú futás, interval teszt, az asszisztenseknek coda-teszt), elméleti teszt és VAR-teszt következett, valamint a résztvevők visszatekintettek az előző idény fontosabb eseményeire és megvitatták az IFAB legfrissebb szabályváltoztatásait. Több kisebb-nagyobb szabálymódosítás történt, melyek közül a két legjelentősebb: a büntetőrúgások során, csak akkor kell büntetni a játékosok idő előtti belépését a tizenhatoson belülre, ha a belépő játékos hatással van a játékra. A nem szándékos kezezések után, amikor a játékvezető büntetőt ítél, akkor a fegyelmezés tekintetében azokat az elveket kell követni, melyet a lábbal elkövetett, a labda megjátszására vagy annak megszerzésére tett próbálkozások esetén.

Az edzőtábor programjában a UEFA által rendelkezésre bocsátott videóanyagok közös elemzése is szerepelt, valamint minden résztvevő személyre szóló visszajelzést kapott az előző idényben nyújtott teljesítményéről, az értékelést az ellenőri jelentések alapján, egy komplex statisztikai rendszer segítségével végezte el a Játékvezetői Bizottság.

– A felkészülés során fontos szerepet kapott az előző idény hibáinak elemzése, javítása, még akkor is, ha a statisztikai mutatók alapján összességében sikeres szezont zártunk – mondta az mlsz.hu-nak Hanacsek Attila, a Játékvezetői Bizottság elnöke. – A súlyos hibák száma közel 80 százalékkal csökkent az OTP Bank Ligában, miközben az elmúlt tíz év legjobb döntési pontossági eredményét sikerült elérnünk: az ítéletek 98%-a volt helyes az idény során. Tizennégy súlyos hibát követtek el a játékvezetők, ebből tizenkét hiba a VAR által javítható lett volna. Örvendetes, hogy az előző idényben nem volt gólhiba, szabálytalan gól, illetve meg nem adott szabályos gól sem fordult elő. Az is előrelépés, hogy míg a VAR bevezetését követő első két évben a 66 fordulóból csupán egyszer fordult elő, hogy egyetlen játékvezetői vagy asszisztensi hibát sem kellett korrigálni az élvonalban, addig a 2023/24-es idényben már hét ilyen fordulót jegyezhettünk fel, valamint az erőfeszítéseink hatására csökkent a hosszabb VAR-ellenőrzések száma. Az élvonalban közel 50 százalékkal esett vissza a kiállítások száma, és a sárga lapok számában is folyamatos csökkenés figyelhető meg. Úgy gondolom, ez szintén a VAR-nak köszönhető, hiszen a játékosok egyre inkább tudatában vannak, hogy semmilyen súlyos szabálytalanságot nem úszhatnak meg, egyértelműen tisztább lett a játék. Talán ez is összefüggésben van azzal, hogy a tizenkét csapatos bajnokság 2015-ös bevezetése óta soha ennyi gól nem született az NB I-ben. A hét kiemelt bajnokságunkban közel kétezer mérkőzést játszottak le, és miközben a meccsek száma közel 10 százalékkal csökkent, a játékvezető-ellenőrök által adott nagyon eredményes osztályzatok száma 21 százalékkal emelkedett. Természetesen előfordultak hibák is, az OTP Bank Ligában hat kiállítással és hat büntetővel kapcsolatban téves döntés született a VAR-rendszer alkalmazása mellett is. Ilyen volt a DVSC-Újpest mérkőzés, ahol egy, az ellenfél testi épségét veszélyeztető cselekedetet nem büntettek megfelelően, illetve a 16. fordulóban, nagyon fontos meccsen, a Paks-FTC rangadón a VAR helyben hagyta a játékvezető tévesen megítélt büntetőjét. Az NB II-ben kiélezett küzdelem zajlott a bennmaradásért és feljutásért is, ezért különösen fájó, hogy a súlyos hibák száma 30 százalékkal emelkedett. Ennek tudható be egyébként az is, hogy gyenge teljesítmény miatt két játékvezetőt alacsonyabb osztályba minősítettünk vissza. A bajnoki tét nagyságát egyébiránt az is jól érzékelteti, hogy miközben a csapatok 19 százalékkal kevesebb mérkőzést játszottak, mint egy évvel korábban, a piros lapok száma közel harminc százalékkal emelkedett. A női NB I-ben is jelentősen növekedett a piros lapok száma, de a 22 kiállítás közül hat esetben csapatvezetőt kellett elküldeni a technikai zónából.

Csütörtöktől vasárnapig az NB III-as keret tagjai edzőtáboroztak Telkiben, és vettek részt fizikai, valamint elméleti teszteken, csoportos foglalkozásokon, a szabályváltozásokról tartott előadásokon. A felkészülés utolsó lépcsőjében, az induló bajnokságok előtti napokban az OTP Bank Liga VAR-csapatainak tartanak egy rajt előtti utolsó felkészítést, amely során klipeket és különböző szituációkat fognak elemezni annak érdekében, hogy minél kevesebb hiba forduljon elő a bajnokságok rajtja után.



Forrás: MLSZ