Megtaláltuk a válogatottat, amelyben Dzsudzsák Balázs szerepelne

Csak az itthon játszó játékosokat lehetne behívni? Nem lehetnének légiósok? Kikkel állnánk fel?

Ezekre a kérdésekre válaszolva gyűjtöttük össze azt a tizenegy NBI-es labdarúgót, akik a fent említett helyzet esetén a legjobb választást jelentenék Marco Rossi szövetségi kapitány számára.

Dibusz Dénes

A Ferencváros elsőszámú kapusának megkérdőjelezhetetlen helye lenne az NB I-es válogatottban. A normál esetben csak Gulácsi helyettesének számító Dibusz az idei szezonban is hatalmas segítségére volt a zöld-fehéreknek, akik többek között az ő bravúros védései miatt tudták elérni a Slavia Praha elleni 2–0-ás végeredményt. A hosszú évek óta remek formában védő kapus mindig, a szintén kiváló játékosnak számító Gulácsi mögé szorul a felnőtt válogatottban, viszont egy esetleges légiószár esetén biztosan vele kezdődne a válogatott névsora.

Botka Endre

Az Európa-bajnokságon kitűnően játszó, világsztárokat megszégyenítő szereléseket bemutató Botka kisebb sérüléséből felépülve a már említett Slavia Praha elleni BL-selejtezőn, egy hónap kihagyás után újra pályára léphetett. A bajnoki címvédő Ferencváros erősségét szintén az Üllői útról hívhatnák be az NBI-es válogatottba, ahol klubtársával Dibusz Dénessel a védelem és a kapus közti összhangot tudnák kiválóan megteremteni, amolyan Gulácsi-Willi Orbán pároshoz hasonlóan.

Baráth Botond

A tizenegyszeres magyar válogatott belsővédő az elmúlt időkben ugyan kiszorult Marco Rossi keretéből, a kizárólag itthon játszók csapatában még biztosan elférne. A Budapest Honvéd középhátvédje a nyitófordulón 90 percet töltött a pályán, ami minden bizonnyal az elkövetkezendőkben is így lesz, ami ezen, speciális válogatotton túl a hivatalosba is berepítheti őt. A 2018–19-es szezonban a válogatottban is alapembernek számító Baráth kisebb sérülést követően újra Horváth Ferenc vezetőedző rendelkezésére áll, így akár újra jó formába lendülhet, amivel nagy erőssége lehet a kispestieknek.

Fiola Attila

Ugyan az idei klubszezon nem túl fényesen kezdődött a védő számára (korai kiesés a nemzetközi porondróll), a leggyakrabban jobbhátvédként játszó „Fityó” formájára nem lehet panasz. Az egyre nagyobb (egészséges) önbizalommal pályára lépő hátvédnek bérelt helye van a magyar válogatottban, így a mi válogatásunkban is. A Fehérvárban is a csapat motorjának számít a Franciaország ellen bravúros találatot szerző Fiola, aki mint láthattuk küzdőszelleme mellett technikailag is képes elképesztő lövéseket bemutatni.

Korhut Mihály

A tavalyi évben még másodosztályban szereplő Debrecenhez igazolt Korhut Mihály, olvashattuk egy évvel ezelőtt a sporthírekben. Ez a döntés egy szezon erejéig megpecsételte a válogatott hátvéd sorsát, aki így kikerült Marco Rossi keretéből. Az ismételten NBI-ben játszó Korhut nemcsak nálunk, hanem az olasz mester kritériumainak is megfelelve az A-válogatott keretében is helyet kaphat. Az új idény nyitófordulóján (Budapest Honvéd–Debrecen 1–4) ugyan még nem kapott játékpercet, ez a későbbiekben biztosan változik és Dzsudzsák Balázs mellett vezéregyénisége lesz a hajdúsági csapatnak.

Sigér Dávid

A napokban súlyos sérülést szenvedő Sigér Dávid, egészségesen rendszeres tagja a magyar felnőtt válogatottnak, valamint a Ferencváros kezdőcsapatának is, így hatalmas érvágás számára ez a baleset. Az edzésen bekövetkezett rossz lépés következtében nyolc hónapnyi lábadozás vár az ex-balmazújvárosi középpályásra. Az 1000. magyar válogatott játékosként is számontartott ferencvárosi közönségkedvenc, ugyan nem ezredikként, de a mi csapatunkban is helyet kap.

Dzsudzsák Balázs

Korhut Mihályhoz hasonlóan a 108-szoros magyar válogatott Dzsudzsák Balázs számára is elvágta az utat a válogatottba a tavalyi NB II-be igazolás, így nem tudott egyedüli válogatottsági rekorderré válni – jelenleg Király Gáborral holtversenyben áll az élen. A tavalyi szezon második felében ismét kiváló formába lendült, amivel ugyan nem került be a nyári Eb-keretbe, mégis felhívta magára Marco Rossi figyelmét. Azzal, hogy egy év kihagyás után ismét az elsőosztályban láthatjuk a DVSC-t Dzsudzsák számára is kinyílt egy kapu a hivatalos válogatott felé.

Loic Nego

Részben Negonak köszönhetjük az Eb-szereplésünket, hiszen az Izlane elleni pótselejtezőben fontos gólt szerzett, így már csak ezért is helyet kaphatna listánkon, ahol pozícióját tartós jó formája még jobban megerősít. A francia-magyar kettős állampolgársággal rendelkező középpályás a kontinensviadalon is nagy segítségére volt Marco Rossi csapatának, amelyből leginkább futósebességével tűnt ki. A Fehérváron immáron magyar játékosnak számító „Lajos”, mióta csak engedélyezett, állandó tagja a nemzeti csapat keretének, ahol eddig 14 meccsen 2 találatig jutott, amivel felvételt nyert a magyar elsőosztályban játszók válogatottjába is.

Nikolics Nemanja

A magyar, lengyel és amerikai gólkirályi címet is magáénak tudó Nikolics Nemanját, általában Szalai Ádám cseréjeként láthatjuk meggypiros mezben. Korábban lemondott ugyan a válogatottságról, de de aztán visszatért, ugyanakkor manapság a Fehérvárban sem számít biztos kezdőnek, mégis kihagyhatatlan szereplője Marco Rossi keretének, csakúgy, mint listánknak.

Ugrai Roland

A korábban hazánkban a Diósgyőrt, a Ferencvárost, a Budapest Honvédot is megjáró Ugrai Roland a nyár folyamán meghosszabbította szerződését Debrecenben, ahol rögtön az első fordulóban egy gyönyörű góllal vette ki a részét csapata 4–1-es győzelméből. A Görögországban is légióskodó támadó nagy erőssége lehet a hajdúságiaknak, akik a bennmaradásnál merészebb álmokat tűztek ki célul a szezon végére. A nyitófordulóban kiváló teljesítményt nyújtó Ugrait Marco Rossi a helyszínen nézte meg, ami mindenképp sokat segíthet egy esetleges behívó kapcsán, amit viszont az ”NB I-es válogatottól” már meg is kapott.

Hahn János

A tavaly 22 találattal NBI-es gólkirályi címet is megnyerő Hahn János lehet, hogy már csak napokig tud helyet kapni a kizárólag itthon futballozók válogatottjában. Az lső fordulóban gólt szerző támadót a lengyel élvonalbeli Piast Gliwice megfigyelői a helyszínen nézték meg. A már a felnőtt válogatottban is debütáló Hahnt több külföldi klub is kereste már, azonban átigazolás esetén az említett lengyel klub tűnik a legkomolyabb kérőnek.

