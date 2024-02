Megtalálta új kapusát a Nottingham Forest

Gulácsi Péter a korábbi BL-győzteshez már biztosan nem igazol.

Matz Sels érkezik.

Fabrizio Romano értesülései szerint, a Nottingham Forest és a Strasbourg között megszületett a megegyezés, így Matz Sels lesz a PL-csapat kapusa. Köztudott volt, hogy a tavalyi újonc annak ellenére is kapust keres, hogy Matt Turner és Odysseas Vlachodimos is érkezett a nyáron, Gulácsi Péter iránt is érdeklődést mutattak.

A transzferguru úgy tudja, hogy az angolok 7 millió eurót fizetnek a kapusért, aki már úton van Angliába.