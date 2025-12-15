Megtalálta Jordi Alba utódját az MLS-bajnok Inter Miami

A mindig jólértesült Fabrizio Romano információi szerint, megtalálta Jordi Alba pótlását az MLS-ben csúcsra érő Inter Miami. A legendás védő 36 évesen nemrég úgy döntött, hogy visszavonul, még ha teljesítményén nem is látszott öregedés jele. Alba 36 bajnoki mérkőzésen 6 gólt és 21 gólpasszt jegyezett, utóbbiból egyet a Vancouver elleni döntőben. David Beckhamék ismét spanyol játékos mellett tették le a voksukat, Sergio Reguilon személyében.



Reguilon kedden lesz 29 éves, korábban a Real Madrid, a Sevilla, a Tottenham, az Atlético Madrid, a Manchester United és a Brentford csapatát is erősítette, 2025-ben azonban csak két bajnoki mérkőzésen lépett pályára, a Spurs színeiben, a Leicester és az Aston Villa ellen.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.