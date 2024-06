Megszületett a megállapodás a Barcelona és a Nike között?

Úgy tűnik mégsem kosarazzák ki 26 év együttműködés után a katalánok a Nike-ot.

Márciusban röppentek fel először hírek azzal kapcsolatban, hogy a Barcelona vezetésének nincs ínyére a Nike által kínált évi 85 millió euró, sőt az elnök még ennél is tovább akart menni.

Felmerült annak az ötlete is, hogy a Barcelona saját magának gyártaná a mezeit Barca Licensing & Merchandising (BLM) felelne a jövőben mezgyártásért. Ezen kívül még a Puma is bejelentkezett, hogy szívesen felvenné a portfoliójába a gránátvörös-kék együttest. A német gyártó 100M euró/éves ajánlattal rukkolt elő, de Laporta nem ment bele az üzletbe.

Mivel a Barcelonának minden centre szüksége van a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel, így igyekeztem minden lehetőséget megragadni a spórolásra és a pénzszerzésre is. Többek között a régi Camp Nouban található székeket, gyeptéglákat és a kapukból leszedett hálódarabokat is értékesítik, de a hivatalos klub tv részvényenek egy részét is piacra dobták és az új stadion neve sem lesz már a régi (Spotify Camp Nou).

Nem vitás, hogy igyekeznek szinte tényleg mindenből pénzt csinálni, vagy a szponzorokból többet kierőszakolni, ezért is akartak ilyen radikális lépést tenni a mezgyártás kérdésére. Jogi szempontból problémás letzt volna egy még elő szerződést felmondani, hiszen az új mezek értékesítésének probléma merőben érintené a Nike-ot és joggal követelhetne kártérítést.

Ám mindezen gondok nagyon nagy valószínűséggel a múlté lesznek, hiszen sajtóinformációk szerint megszületett az új megállapodás a Barcelona és a fent említett sportszergyártó között. AZ új kontraktus elvileg tartalmaz egy 100-150M eurós aláírási bónuszt és az eddigi 85 helyett mostantól 120 milliót fog tejelni a Nike 10 éven keresztül a katalán főváros elsőszámú klubjának.

Bátran kijelenthetjük, hogy amennyiben ez tényleg igaz, akkor sokat javulhat a Barcelona anyagi helyzete és a fontosabb kulcsembereket sem kell pénzzé tenniük, hogy bevételnövekedést generáljanak. A hivatalos bejelentés várhatóan még a héten megtörténik.