Megszületett a döntés: egyik Joao sem marad Barcelonában, Marcos Alonsótól is elköszöntek

Három távozót jelentett be a Barcelona, azonban ketten visszatérhetnek.

Joao Félix és Joao Cancelo egyéves kölcsönszerződés keretében érkezett meg az FC Barcelonához, a katalán vezetőség pedig úgy látta jónak, ha játékjogukra a továbbiakban már nem tartanak igényt. Emellett távozik a lejáró szerződésű Marcos Alonso.

A 24 esztendős Joao Félix igen rossz viszonyt ápol jelenlegi együttesével az Atlético Madriddal. Korábban már kijelentette, hogy többé nem szeretné magára húzni a Matracosok mezét, így előbb a Chelsea-hez került egy féléves kölcsön keretében, majd tavaly nyáron egy szezon erejére szerezte meg játékjogát az FC Barcelona.

Az új szerzemény kiválóan kezdte a szezont, góljainak és könnyű beilleszkedésének köszönhetően már sokan arról beszéltek a klubnál is, hogy végleg szerződtetni kéne a fiatal támadót. Azonban a szezon közben a csapat játékával együtt Félix teljesítménye is alább hagyott, végül tíz góllal és hat assziszttal fejezte be az idényt.

Fellélegeztek a Barcelona-szurkolók, amikor hosszú évek után egy újabb nagy név került a jobbhátvéd posztra, ezúttal Joao Cancelo személyében. Habár ezen a poszton számítottak rá elsősorban, Baldé kiesésével a védelem másik oldalára került át. Cancelo ugyanazon a napon érkezett kölcsönbe, mint honfitársa, azonban ő a Manchester Citytől. Pep Guardiola rendszerébe már nem illett a 30 éves futballista, így ajtót mutatott neki. A portugál védő 42 mérkőzésen 4 gólt szerzett Barcelonában. Számára is kérdéses, hogy merre folytatja a következő szezonban.

Fabrizio Romano azonban új fejleményekkel szolgált a két portugál ügyében. Információi szerint a Barcelona tárgyal mindkét fél anyaegyesületével, hogy a játékosokat legalább egy kölcsön keretében visszaszerezzék a 2024/25-ös idényre.

Marcos Alonso két szezonon keresztül viselte a gránátvörös-kék mezt. 2022-ben érkezett a Chelsea-től, és 45 meccsen lépett pályára, melyeken három gólt szerzett. Főként csereként számítottak rá.

Habár nem tudhatjuk, hogy Xavi Hernández esetleges maradásával mekkora lett volna annak esélye, hogy Marcos Alonso a klubnál maradjon, azonban az már biztos, hogy Hansi Flick nem számít szolgálatára.