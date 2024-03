Megszorítások léptek életbe a német válogatottnál, a játékosok látják kárát

Költségmegtakarítás miatt a válogatott tagjait is érintő intézkedést vezettek be, egyesek fel is háborodtak!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Nike-val kötött brutálisan jó anyagi megállapodás után újabb változás lép életbe a német válogatottnál: a BILD információi szerint hatályon kívül helyezték a nemzeti játékosoknak járó ingyenes jegyosztást, a továbbiakban nekik is fizetni kell, ha valakit be szeretnének vinni a mérkőzésekre.

A cikk lejjebb folytatódik

A DFB (Német Labdarúgó-szövetség) pénzügyi nehézségekkel küzd. A legnagyobb kiadást a drága frankfurti campus építése és működtetése jelenti – utóbbi évi 18 millió eurót is elvisz a kasszából. Továbbá a válogatott sikertelensége is évi 19,5 millió eurós hiányt generál. A gazdasági helyzet javítása végett a szövetség szakított a hagyományokkal és a nagyobb bevételszerzés reményében mezgyártó tekintetében a Adidasról az amerikai Nike-ra váltott.

De további megszorítások is érvénybe léptek. Eddig a játékosok egyszerűen rendelhettek jegyet családjuknak és barátaiknak Thomas Beheshti csapatmenedzsertől, a hazai meccsekre összesen négy VIP-jegyet igényelhettek a játékosok. Ezt azonban változóan kezelték, két VIP-jegyet és három-négy normál jegyet is rendelhettek a játékosok. Általában valamely hivatalos csatornákon keresztül kommunikálták a menedzser felé. A játékosok már nem kapnak ingyenes belépőket, helyette ezeket egy portálon keresztül kell rendelniük. Cserébe - ahogyan a csapatvezetéssel megbeszélték - minden játékosnak egy meccsenkénti 1000 eurós keret áll rendelkezésére, amelyből jegyeket vásárolhatnak. Az intézkedést állítólag az Andreas Rettig, a szövetség sportszakmai menedzsere javasolta és vezette be. Az új jegyvásárlási modellnek adózási okai vannak, de a keretben nagy megdöbbenést keltett.

A Németország-Hollandia felkészülési mérkőzésre is már a játékosok kaptak egy linket egy jegyportálhoz, ahol le kellett adniuk a rendelést. Egy VIP-jegy bruttó 357 euróba került.

Az utóbbi időben a DFB a tiszteletbeli legendák számára szóló jegyei is problémát okoztak: a BILD számolt be arról, hogy a szövetség megtagadta Berti Vogts volt szövetségi kapitánytól, hogy fiának is kérjen további egy jegyet 2022-ben egy Olaszország elleni barátságos mérkőzésre Mönchengladbach-ban. Vogts tiltakozásul visszaküldte a tiszteletjegyét. A DFB is értette a célzást, így már a 2022. június 14-i Európa-bajnoki nyitómeccsre sem kínált jegyeket a válogatottat 1996-ban Európa-bajnoki győzelemig vezető szakembernek.