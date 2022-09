Megszólalt Neymar jövőjéről a PSG sporttanácsadója

Luis Campos úgy hallotta Neymar szerepel a klub jövőbeni terveiben is.

"A támadósorban van olyan pozíciónk, ahol két kezdőbe való játékosunk is van. Neymar és Mbappé is a pálya ugyanazon területén szeret játszani" - kezdte Luis Campos, a PSG sporttanácsadója. Hozzátette, ez alátámasztja, hogy nem a legjobb átigazolási időszakon vannak túl, hiszen más pozíciókban fontos játékosok hiányoznak, míg itt két minőségi futballistájuk is van.

A sporttanácsadó Neymar jövőjéről is beszélt az RMC Sportnak adott interjújában. "Nem fog távozni. Hallottam róla, hogy Kylian javasolta, hogy küldjük el, de nem. Mi Messivel, Neymarral és Mbappéval is számolunk. A múlt évben Kylian a világ legjobb játékosa volt. Messi ebben az időszakban alkalmazkodott az új környezethez, míg Neymar sérült volt." A szakember hozzátette, nincs kétség, hogy Neymar egy fantasztikus játékos, és szerepel a csapat terveiben.

