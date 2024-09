Itt a döntés! Sallai Roland bejelentette, hol folytatja!

"Szeretnék minél többet a pályán lenni!"

A Magyar Labdarúgó Szövetség interjút készített Sallai Rolanddal, amely rögtön a 27 esztendős támadó jövőjét firtató kérdéssel indult, majd szóba került az Eb és annak tanulságai, valamint az, hogy mire számít a Nemzetek Ligája idei szezonjában.





"Úgy néz ki, hogy Freiburgban maradok. Szeretnék minél többet a pályán lenni, segíteni a csapatomat, a jövő meg még nagy kérdőjel, hogy mi történik velem" - mondta Sallai, aki próbálta minden pillanatát élvezni az Európa-bajnokságnak, saját teljesítményével pedig összességében elégedett volt a kontinenstornán.

"Csapatként talán nem úgy muzsikáltunk, ahogy az mi és az egész ország elvárta volna. Ezeket a dolgokat a mostani összetartás első napján átbeszéltük. Amit ott elhibáztunk, azt szeretnénk kijavítani a következő mérkőzésekre" - tekintett vissza az Eb-re a támadó, aki szerint kicsit másképp kellett volna hozzáállniuk az ellenfelekhez, más stílusban kellett volna futballozniuk.

"Most a Nemzetek Ligájával elindul nekünk a vb-selejtező is, úgyhogy szeretnénk minden mérkőzésen a legjobb arcunkat mutatni és a legjobb teljesítményt nyújtani" - nyilatkozta Sallai, hozzátéve, meglepetést szeretnének okozni a csoportban, de nézni kell a realitást is.

"Nekem is egy extra motiváció és a válogatottnak is, hogy ki tudjunk jutni a világbajnokságra. Hatalmas dolog lenne, de hosszú út áll előttünk" - véli a Freiburg futballistája.