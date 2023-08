Megszakad a Roma rossz sorozata vagy folytatja a menetelést a Milan? – kihagyhatatlan tippek a rangadóra

Mourinho vagy Pioli kerül ki győztesen?

Az olasz első osztályú labdarúgó bajnokság (Serie A) harmadik fordulójában már igazi rangadót rendeznek, az AS Roma az AC Milánt fogadja a Stadio Olimpicóban.

AS Roma

José Mourinho játékosaiban még továbbra is benne lehet a Budapesten elvesztett Európa-liga-döntő, a bajnoki rajt után két nyeretlen mérkőzéssel kezdtek a Farkasok. A Salernitana és a Verona ellen is heves küzdelem volt a pályán, előbbin négy, utóbbin öt sárgát is felmutatott az aktuális játékvezető. Sőt a legutóbbi találkozón egy veronai labdarúgó piros lapban is részesült. Az olasz tréner nyerési kényszerben van, így biztosan meg fognak tenni mindent, hogy győzelemmel hagyják el a játékteret.

Tipp: Büntetőlapok száma összesen: Több, mint 5.5 - 1.94

Mindkét csapatnál kiváló fejelő technikával rendelkező labdarúgó van, gondoljunk csak Oliver Giroudra, Fikayo Tomorira vagy Tammy Abrahamre. A szöglet fél gól - áll a régi mondásban, így mindkét csapat bizakodhat benne, hogy egy ilyen szituációból betalál az ellenfél kapujába.

Tipp: Szögletrúgások száma 6.5 felett - 1.19

AC Milan

A Milan kitűnő formában, Oliver Giroud és a frissen érkező Christian Pulisic is szállítja a gólokat. Az utóbbi két bajnokin összesen hat találatot hozott össze a milánói alakulat, amely hat pontra volt elegendő. A Roma sem maradt lőtt gólok nélkül a szezonnyitó bajnokin és a második fordulóban is betaláltak, de a győzelem nekik nem jött össze. A két rivális legutóbbi hat mérkőzésén mindkét csapat betalált, így joggal lehet várni a gólgazdag találkozót most is.

Tipp: Mindkét csapat szerez gólt: Igen - 1.92

Miután eljött a Chelsea-től Christian Pulisic újra megtalálta a jó formáját, gólokkal segíti hozzá csapatát a győzelmekhez. Az amerikai szélső az első két mérkőzésén két gólig jutott, és a Roma ellen sem szeretne leállni.

Tipp: Christian Pulisic 0,5-nél több kapura lövéssel próbálkozik - 2.08

