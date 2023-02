Megrendítő részletek a magyar labdarúgó haláláról

Életének 48. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt a Zalaegerszeg korábbi játékosa és edzője, Lendvai Miklós, aki annak idején a magyar válogatottban is szerepelt.

Az egykori harcias védekező középpályás Zalaegerszegen kezdte pályafutását, ahová többször visszatért. Lendvai játszott Franciaországban, Svájcban, Belgiumban, Cipruson és megfordult a Ferencváros csapatában is, 2006-ban került vissza a zalaiakhoz.

Az NB I-ben 128 mérkőzésen lépett pályára, négy gólt szerzett. Alacsonyabb osztályokban egészen 2011-ig futballozott, majd edzőként két ízben a ZTE-t is irányította, legutóbb a megye I-es Hévíz edzője volt 2016-ban, majd korábbi állítása szerint apósa az építőiparban érintett vállalkozásában találta meg a számítását.

Lendvai a pályafutása alatt 23 alkalommal lépett pályára a magyar válogatottban és tagja volt az 1996-os atlantai olimpiára kijutott válogatottnak is.

„Rengeteg energiát, pénzt és időt öltem a futballba, és ez nem térült meg. Nem azért teremtettem magamnak és a családomnak anyagi biztonságot, hogy utána alig lássam a gyerekeimet, és hétről hétre meccsre járjak. Ez nem az én utam. Éreztem, hogy váltanom kell. Az apósom nagyon rendes ember, s régóta benne van az építőiparban, azon belül is egy speciális területen, a gáz- és olajiparban utazik. Látta rajtam, hogy felőrlődöm a futballközegben. Jót tett a váltás, mára én lettem a cég vezetője" – mondta 2021-ben a Magyar Nemzetnek Lendvai.

A Sportal beszámolói szerint hétfő reggel hiába várták kollégái, hívásaikra sem reagált, s édesapja sem érte el. Munkatársai ezek után kimentek a házához, és ők találtak rá holtan, lakása egyik melléképületében. Volt csapattársait sokkolta Lendvai halálának híre.

„Teljesen meg vagyok döbbenve, öntől hallottam először, hogy Miki elhunyt. Gyerekkorom óta ismertem őt, együtt fociztunk fiatalon Zalaegerszegen, majd az olimpiai válogatottban csapattársak voltunk. Az utóbbi időben ritkán beszéltünk, eltávolodott a focitól. Nagyon sajnálom, hogy ilyen fiatalon itthagyott minket..." – mondta a lapnak a korábbi válogatott csatár, Herczeg Miklós.

„Szóhoz is alig jutok... Sajnos már csak elvétve találkoztunk személyesen, évente kétszer-három, de nincs egy hete, hogy összefutottam Mikivel a benzinkúton, és megittunk egy kávét. Gyakorlatilag együtt nőttünk fel, gyerekként rengeteget fociztunk a kertvárosban, aztán a ZTE-ben is majdnem együtt kezdtük a pályafutásunkat. Annak ellenére, hogy csak fél évvel volt idősebb nálam, mindig is példakép volt számomra, a mentalitása, a küzdeni tudása nagy hatással volt a szurkolókra és a társakra is" - tette hozzá Kocsárdi Gergely.

Vincze Ottó Instagram-oldalán megható üzenettel búcsúzott jó barátjától, egykori ferencvárosi csapattársától. „Miki, miért tetted? Mindig erősnek mutattad magad... 12 éves korunkban találkoztunk először. Szobatársam voltál mindenhol. Egy harcos voltál. A szívem összetört ma. Miki, drága BARÁTOM Isten Veled!” – írta a korábbi válogatott középpályás.

A budapestkornyeke.hu oldal meg nem erősített hírei szerint Lendvai öngyilkos lett. Az ügyben a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretein belül vizsgálja a haláleset körülményeit.