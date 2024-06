Megreformálhatják a labdarúgást: itt az öt új szabály!

A Holland Labdarúgó Szövetség új perspektívába helyezte a cseréket, a szabadrúgást és a kiállításokat is.

A labdarúgásban dolgozó szakemberek már több éve azon dolgoznak, hogy újítást vigyenek a szeretett sportágukba. A felgyorsult világban nehezebb lekötni az újabb generáció figyelmét, hiszen őket a folyamatos impulzív hatások sora éri, ha felmennek egy-egy közösségi média felületre. Annak érdekében, hogy a labdarúgás is felvegye a harcot a Holland Labdarúgó Szövetség öt újítást kezdeményezett.



A videóbíró (VAR) bevezetésének újdonsága már a múlté lehet, hiszen a Holland Labdarúgó Szövetség összesen öt játékszabályt érintő módosítást mutatott be csütörtökön, amelyeket minél hamarabb szeretnének bevezetni, írta meg The Sun portál.

Berúgás

A Szövetség a bedobások mellett a berúgásokat is lehetővé tenné, mint az oldalvonalról a labda újra játékba hozatalának szerepét. Ez a szabály általánosságban a grundról lehet ismerős mindenkinek, a hollandok viszont univerzális szintre emelnék.

Időalapú kiállítás

A modern labdarúgásban jelenleg csak kétféleképpen lehet büntetni a szabálytalankodó labdarúgókat: sárga, és piros lappal. Előbbi csak figyelmeztetésként használandó, míg utóbbinál az adott mérkőzés hátralévő részében, illetve az elkövetkezendő meccs(ek)en sem vehet részt a kiállított labdarúgó. A kék színű lap bevezetéséről már korábban is esett szó, most viszont a Holland Szövetség bevezetné az időalapú kiállítást. Az új szabály értelmében csak meghatározott ideig kéne emberhátrányban játszania a kiállítással büntetett csapatnak, később a játékos visszatérhetne a pályára.

Szabadrúgás

A harmadik újítás a szabadrúgások elvégzésénél vezetnék be: a játékosok saját maguknak is lepasszolhatnák a labdát, tehát egynél többször érhetnének a játékszerhez a pontrúgás elvégzésekor. Jelenleg csak egyszeri érintés engedélyezett. Hasonló szabályt láthatunk más sportoknál is – vízilabdában és kézilabdában is van erre lehetőség, azonban a szabaddobást elvégző játékos nem szerezhet gólt, ha ezt alkalmazza.

Korlátlan csere

A covid világjárvány következtében háromról ötre emelkedett az egy meccsen bevethető cserejátékosok száma, a hollandok szerint azonban ez sem elegendő. A Szövetség szeretné bevezetni a korlátlan cserelehetőségek számát, sőt a korábban a lecserélt labdarúgókat újra be lehetne vetni. A szabály szintén ismert lehet más sportágakból, a futsalban akár az aktív játék közben is lehet cserélni, tehát nem kell megvárni a játékmegszakítást.

60 perces játékidő

A jelenlegi 90 perces játékidőt (illetve a játékvezető által kiszabott hosszabbítást) felváltaná a 60 perces intervallum. A mérkőzések maximális játékideje egy óra lenne, a stopper pedig megállna, amikor a labda nincs akcióban. A Premier League-ben a mögöttünk hagyott szezonban átlagosan 54 percet volt játékban a labda.

A változtatások jelenleg nincsenek nemzetközi szinten, így nem valószínű, hogy a közeljövőben akármelyiket is bevezetnék.