Megőrizte veretlenségét a címvédő Ferencváros

A címvédő és listavezető 1-0-ra legyőzte vendégként a Budapest Honvédot az OTP Bank Liga 11. fordulójának szombati játéknapján, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

A címvédő az első félidőben ellenfele fölé kerekedett, többet birtokolta a labdát, és veszélyesebben is futballozott, mint a . A félidő felét elhagyva egy szöglet után a középre kifejelt labdát Heister nagyon szépen vágta a kapuba, ezzel előnybe került a Ferencváros, amely a szünetig magabiztosan őrizte az eredményt.

Fordulás után valamivel kiegyenlítettebbé vált a játék, a Honvéd igyekezett mindent megtenni az egyenlítésért, többször Dibusz védésére is szüksége volt a címvédőnek. A zöld-fehérek a lefújásig megőrizték minimális előnyüket és így győzelemmel készültek fel a ellen kedd este Torinóban sorra kerülő -főtáblás összecsapásra.

A Honvédnak és az FTC-nek ez volt a 208. élvonalbeli bajnoki összecsapása, a Ferencváros 115. alkalommal győzött 34 döntetlen és 59 kispesti siker mellett.

