Megnyerte története első Európai Szuperkupáját a Manchester City

A rendes játékidőben 1-1-re végződő UEFA Európai Szuperkupa-finálét végül büntetőrúgásokkal döntötték el, amelyet 5-4-re megnyert a Bajnokok Ligája-aranyérmes angol Manchester City az Európa-liga-győztes spanyol Sevilla ellen.

A Manchester City tavalyi szezonja tökéletesre sikeredett: megnyerték a Premier League-t, az FA-Kupát és végül a Bajnokok Ligája-győzelem is összejött. Pep Guardiola együttese a csúcson fejezte be az előző idényt. Nehéz lehet feltüzelni a játékosokat, amikor már mindent elértek, ami klubszinten elérhető. A Manchester City-re most nem illett az a mondás, hogy „ott kezdték el, ahol befejezték”. A szezon első tétmeccsén elvesztették az angol Szuperkupát az Arsenal ellen, a Sevilla ellen lehetett volna javítani.

A spanyol alakulat mélypontra került a tavalyi szezon közepén, kilátástalan volt a helyzetük a bajnokságban. José Luis Mendilibar érkezésével új lendületet vett a Sevilla és meg sem álltak egészen az Európa-liga-döntőig, Budapestig. Itt már José Mourinho AS Romája sem állította meg az andalúz csapatot, sikerrel vették ezt az akadályt is, így egy kiváló szezont hoztak össze a nagy bukás helyett.

Nem Pep Guardiola lenne Pep Guardiola, ha nem vetne be egy teljesen új taktikai megoldást egy fináléban. A világ legdrágább védője, az RB Leipzigtől érkező Josku Gvardiol a védelem bal oldalán kezdett, olyan pozícióban, ahol csak igen ritkán találta magát karrierje során. A támadósorban is meglepetést okozott a katalán edző, a fiatal Cole Palmer kezdett.

A Sevilla magas letámadással indította a találkozót, ami nem is nagyon tetszett a City-játékosoknak. Gyakran kettészakadt a pálya, Guardiola kedvenc sora, a középpálya eltűnt a játékból. Az angolok 10 perc után tudták érvényesíteni az akaratukat, innentől átvette a kezdeményezést a City. A félidő közepén az athéni hőség miatt ivószünetet rendelt el a játékvezető, amely megzavarhatta a manchesterieket. A 25. percben kiválóan épített fel támadást a Sevilla, Acuna adta középre a labdát, En-Nesziri remek ütemben érkezve két védő között 9 méterről fejelt a kapuba. 0-1

A bekapott gól után felszívta magát a City, azonban a szünetig nem változott az eredmény. A fordulás után megint a kék mezes alakulat vette át az irányítást, de ezt jól kihasználta a spanyol alakulat. Mendilibar együttese több kontrát is vezetett, amelynek végén legtöbbször En-Nesziri próbálkozhatott. A legnagyobb ziccere az 50. percben adatott meg előtt. Ocampos gyönyörűen iramodott meg a bal oldalon, majd bepasszolta középre a labdát. A marokkói nem helyezte kellőképpen a lövését, így Ederson hárítani tudta a kapu közepe felé tartó labdát.

A kihagyott sevillai helyzetek megbosszulták magát, a 63. percben egyenlíteni tudott a City. Palmer Rodritól kapott remek beadást, 21 éves angol pedig közvetlen közelről a léc alá fejelte a labdát. 1-1

A fiatal támadó a gólja után is megmutatta, miért is bízik meg benne Guardiola. Letámadott, szerelt, lőtt. Egyértelműen az angolok legjobbja volt.

A rendes játékidő hosszabbításában még Aké fejelhetett öt méterről egy beadás után, de Bunu bravúrral tolta a léc fölé.

A Szuperkupában nincs 2x15 perces hosszabbítás, így egyből a büntetők következtek. Haaland, Ocampos, Alvarez, Rafa Mir, Kovacic, Rakitc, Grealish, Montiel, Walker belőtték a maguk büntetőjét, majd a legutolsó rúgónak odaálló Gudelj hibázott, a lécre bombázta a játékszert.

A Manchester City megnyerte története első Európai Szuperkupáját.