Megműtötték, mégis ott lesz a világbajnokságon a Premier League gólkirálya!

A Tottenham támadója úgy néz ki, fel fog épülni a jövő héten kezdődő világbajnokságra.

A dél-koreaiak portugál szövetségi kapitánya, Paulo Bento ígéretéhez híven szombaton hirdette ki vb-keretét, amelyből közelmúltbeli arcsérülése ellenére sem hiányzik a dél-koreai válogatott csapatkapitánya, valamint legeredményesebb játékosa. Son 104 mérkőzésen 35 gólt szerzett a nemzeti csapatban, klubjában viszont múlt kedden megsérült a Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Sonnak eltört az arccsontja a bal szemgödrénél, amelyet megoperáltak.

Son csapattársai közül többen játszanak európai klubban, egyebek között Kim Min-jae a Napoliban, Hwang Hee-chan a Wolverhampton Wanderersben, vagy éppen a Freiburgban Sallai Roland csapattársaként Jeong Woo-yeong.

Az ázsiai együttes Uruguayjal, Portugáliával és Ghánával szerepel együtt a H csoportban.

A dél-koreai keret:

kapusok: Kim Szun Kju (al-Sabab), Szon Bum Kun (Dzsonpuk Motors), Cso Hjun Vo (Ulszan)

védők: Kvon Kjung Von (Gamba Oszaka), Kim Moon Hvan (Dzsonpuk Motors), Kim Min Dzse (Napoli), Kim Jung Kvon (Ulszan), Kim Csin Szu (Dzsonpuk Motors), Kim Te Hvan (Ulszan), Joon Cson Kju (FC Szöul), Cso Ju Min (Dejon Hana Citizen), Honk Csul (Degu FC)

középpályások: Kvon Csan Hoon (Gimcson Szankmu), Na Szan Ho (FC Szöul), Paik Szunk Ho (Dzsonpuk Motors), Lee Kang In (Real Mallorca), Lee Dzse Szun (Mainz), Csong Vu Jong (Freiburg), Hvang In Bom (Olimpiakosz), Hvang Hi Csan (Wolverhampton Wanderers), Szon Min Gju (Dzsonpuk Motors), Szon Dzsun Ho (Sandon Taiszan), Na Szan Ho (FC Szöul)

támadók: Szon Hung Min (Tottenham Hotspur), Cso Kue Szun (Dzsonpuk Motors), Hvang I Dzso (Olimpiakosz)

