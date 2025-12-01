Ez az ősz nem Dárdai Bence ősze volt. A háromszoros magyar válogatott középpályás mindössze egy bajnokin, a Hamburg ellen játszott 35 percet, aztán megsérült a Wolfsburg edzésén.

Szombaton Ausztriában, Innsbruckban operálta meg professzor dr. Christian Fink, aki korábban Manuel Neuer és Florian Wirtz térdsérüléseit is kezelte.

„Túl vagyok a beavatkozáson, jól vagyok lelkileg – mondta a Nemzeti Sportnak a háromszoros magyar válogatott középpályás. – Két hétig még itt kell maradnom, a professzor úr felügyeli a rehabilitációt, amely már vasárnap megkezdődött. Tornáztatják, mozgatják a lábam, egyelőre mankóznom kell, de hamarosan túljutok ezen, és a visszatérésre készülök" – nyilatkozta a 19 éves játékos.

A műtét után csapattársai felhívták, jobbulást kívántak, Daniel Bauer edző pedig az Eintracht Frankfurt elleni meccs előtt is érdeklődött, hogy érzi magát a műtét utáni napon Dárdai Bence.

A rehabilitáció már elkezdődött, de a pontos visszatérési időpont egyelőre kérdéses, Dárdai Pál legkisebb fiának várhatóan hónapokat kell majd kihagynia.

